Samsung Giới Thiệu TV Dán Tường Màn Hình 146 Inch

Khoảng đầu tháng 01/2018, Samsung ra mắt The Wall, chiếc TV 146 inch, sử dụng công nghệ microLED tại CES 2018. Công nghệ microLED cho phép mở rộng kích cỡ màn hình lên không giới hạn, có thể là 100 inch hay 200 inch, tùy vào nhu cầu của người dùng. Nhờ vào thiết kế kiểu mới, TV có thể được thiết kế thành những hình khối khác nhau mà không bị giới hạn kiểu khung chữ như TV truyền thống, nên Samsung gọi nó là TV dạng module.Các TV microLED sử dụng những bóng đèn LED có kích cỡ micromet để tự phát sáng, nhỏ hơn rất nhiều so với các TV LED truyền thống. Với việc dùng microLED, công nghệ sẽ loại bỏ sự cần thiết của các bộ lọc màu sắc, và cũng loại bỏ luôn đèn nền nên độ bền, khả năng phát sáng, hiệu năng tiêu thụ điện... đều tốt hơn các TV truyền thống.Những điểm ảnh microLED nhỏ hơn rất nhiều so với các điểm ảnh sử dụng đèn nền LED để chiếu sáng truyền thống. Vì microLED có khả năng tự cung cấp ánh sáng trên phạm vi điểm ảnh, không cần các chỗ để nhốt ánh sáng, nên sẽ không bị giới hạn bởi kích cỡ vật lý.Nguoivietphone.com.