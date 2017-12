Dân Nhật: Thân Mỹ Giảm Bớt

TOKYO/WASHINGTON -- Tình thân giữa người dân Nhật Bản với Hoa Kỳ suy giảm, bất kể Nhật tăng chi phí mua vũ khí Hoa Kỳ.Bản tin NHK ghi rằng theo kết quả 1 cuộc thăm dò dư luận của chính phủ Nhật Bản, tỷ lệ người dân cảm thấy thân thiết với nước Mỹ là 78,4%, giảm 5,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, khi Tổng thống Donald Trump chưa nhậm chức.Trong tháng 10 và tháng 11, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã tiến hành cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với những người từ 18 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy trong số 3.000 người được mời tham gia khảo sát, có 1.803 người đồng ý trả lời. Có 78,4% người trả lời cho biết họ cảm thấy thân thiết với nước Mỹ, trong khi 19,1% nói là không, tăng 5,9 điểm phần trăm so với năm ngoái.Theo Bộ Ngoại giao Nhật, mặc dù con số này giảm, tỷ lệ người Nhật Bản cảm thấy thân thiết với nước Mỹ vẫn cao. Bộ này cho biết sẽ tiếp tục cố gắng để củng cố quan hệ song phương với Mỹ.Bản tin khác của NHK ghi rằng: Chi tiêu của Nhật Bản cho thiết bị phòng vệ mua từ Mỹ dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong tài khóa tới bắt đầu từ tháng 4.Hôm thứ Sáu, Nội các thông qua ngân sách dành cho phòng vệ vào khoảng 5,19 nghìn tỷ yên, tức khoảng 45,8 tỷ đôla Mỹ, cho tài khóa 2018. Đây là năm thứ 6 liên tiếp ngân sách phòng vệ tăng, và là mức cao nhất từ trước đến nay.Trong dự thảo ngân sách, tổng số tiền Nhật Bản phải trả cho chương trình Bán Quân sự cho Nước ngoài của chính phủ Mỹ vào khoảng 2,46 tỷ đôla Mỹ, tăng khoảng 316,8 triệu đôla Mỹ so với tài khóa 2017 và là mức chi lớn nhất từ trước đến nay.Số tiền trên bao gồm 525,5 triệu đôla Mỹ để mua 4 máy bay vận tải lên thẳng Osprey, 489 triệu đôla Mỹ dành cho 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và 14,1 triệu đôla Mỹ cho các tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A.Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm các thiết bị theo chương trình Bán Quân sự cho Nước ngoài của Mỹ. Tokyo cũng dự định ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất mới mang tên Aegis Ashore.