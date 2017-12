Công an CSVN tại Đồng Tháp đàn áp giáo hội PGHH Thuần Tuý



TIN KHẨN





Hôm 29/12/2017, vào lúc 14h , 1 phái đoàn của công an Đồng Tháp gồm:



-thiếu tá Chót, CA tỉnh.

-thiếu tá Tâm , CA huyện Lai Vung.

-thịnh, CA xã Tân Phước



Đã đến nhà ông Nguyễn Văn Điền, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ nói rằng tại sao ông Điền lại kích động tín đồ đổ máu với nhà cầm quyền cs thông qua bài phát biểu của ông Điền nhân lễ an vị chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ tại lễ đài kỷ niệm 98 năm ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trụ sở tạm của Trung Ương Giáo Hội toạ lạc xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.



Ông Điền nói rằng các vị là đại diện của nhà cầm quyền địa phương tại sao lại xuyên tạc ý nghĩa của bài phát biểu, tôi nói rằng tín đồ PGHH sẵn sàng chấp nhận tù tội hay đổ máu đi nữa để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình, quyết làm tròn bổn phận là tín đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Các ông không trung thực , chúng tôi không tiếp các ông nữa, mời các ông về. Trước khi ra về, các ca nói trên nói rằng sẽ bắt ông Điền, chúng tôi sẽ không cho ông ra khỏi nhà và nếu ông về An Giang, ca tại đây sẽ bắt nhốt ông lại.



Đây là trò vu khống, chụp mủ, xuyên tạc để giở trò và có cớ để không cho ông Điền ra khỏi nhà và có thể sẽ bắt ông Điền để ngăn chận sự phẩn uất đang lan rộng trong tín đồ nhân sự việc không cho Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ cử hành Đại Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.



Kính mong các cơ quan truyền thông trong nước và hải ngoại loan tải sự việc nhà cầm quyền csVN trắng trợn chà đạp nhân quyền và quyền Tự Do Tôn Giáo tại VN.





Ngày 29 tháng 12 năm 2017



TM Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ



Chánh Thư Ký Trung Ương

Lê Quang Hiển