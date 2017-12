Tin Di Trú Cập Nhật Đáng Quan Tâm Trong Tháng 12; Chương Trình EB5 Gia Hạn Đến 19-01-18

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Đầu tiên, chúng ta biết rằng không có gì thay đối luật lệ di trú hiện hành, mặc dù sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2018. Dự Luật Chi Tiêu Tài Chánh Liên Bang sau cùng đã được chấp thuận. Vì thế, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa vì thiếu tiền. Nỗ lực đưa đến việc chấp thuận này cho thấy một giải pháp về chương DACA và những thay đổi về chương trình đầu tư EB5 sẽ được dời qua năm 2018. Chương trình DACA do cựu Tổng thống Obama đề ra nhằm Tạm Hõan Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người Đến (Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp) Từ Thơ Ấu.Tòa Bạch Ốc Muốn Hủy Bỏ Giấy Phép Làm Việc Cho Người Phối Ngẫu Có Chiếu Khán H-4Hành pháp đã bắt đầu những bước nhằm hủy bỏ cấp Giấy Phép Làm Việc cho những người phối ngẫu có chiếu khán (visa) H-4. Lọai chiếu khán này hiện đang được cấp cho vợ/chồng của người có chiếu khán H1B, tức những công nhân có năng khiếu cao được các công ty ở Hoa Kỳ thuê mướn. Luật liên quan đến chiếu khán H-4 có thể bị hủy bỏ sớm vào tháng Hai năm 2018.Ý Định Chấm Dứt Chiếu Khán Sổ Xố Đa DạngTổng thống Donald Trump cáo buộc nước ngòai đã sử dụng chương trình chiếu khán sổ xố để đưa những "thứ tồi tệ nhất của những thứ tồi tệ nhất" đến Hoa Kỳ. Trên thực tế, chính phủ các nước không hề kiểm sóat được những đương đơn hoặc công dân của họ trúng lọai chiếu khán sổ xố đa dạng này. Họ không kiểm sóat tiến trình kiểm tra vốn đòi hỏi phải cùng có cách thức kiểm sóat an ninh những con đường di dân khác đến Hoa Kỳ.Sự cáo buộc của Tòa Bạch Ốc là một thí dụ khác cho thấy thiên kiến của hành pháp nhắm đến di dân đến từ Á Châu, Châu Mỹ La Tinh, Trung Đông và những vùng không-da-trắng khác trên thế giới. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Tòa Bạch Ốc nói rằng hệ thống di trú hiện này là mối đe dọa an ninh quốc gia.Ông Jorge Ramos, người điều khiển chương trình Univion TV nói tiếng Tây Ban Nha, nói rằng nền tảng di trú của Tổng thống Trump dựa trên tư tưởng "Xây Dựng Hoa Kỳ (Trở Thành) Da Trắng Lần Nữa".Đảng Dân Chủ Hoãn Những Đòi Hỏi Về Giải Pháp Chương Trình DACAHàng chục thành viên Đảng Dân Chủ tại quốc hội đã hứa duy trì sự ủng hộ Dự Luật Chi Tiêu Liên Bang nếu dự luật này không dính dáng đến việc giải quyết chương trình DACA. Nhưng vào phút cuối, các vị dân cử này đã không muốn làm cho chính phủ phải đóng cửa, nên đã không bỏ vấn đề giải quyết chương DACA vào dự luật chuẩn chi tài chánh.Tuy nhiên, các viên chức Tòa Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ có trách vụ cao đang chuẩn bị một dự luật di trú vào tháng Giêng năm 2018 nhằm giải quyết tình trạng hợp pháp của những người xin chương trình DACA. Ông John Kelly, Tham mưu trưởng Tòa Bạch Ốc, đã gặp khỏang mười thượng nghị sĩ để thảo luận về ý muốn của tổng thống ra sao về ý định trao đổi liên quan đến chương trình DACA.Cả hành pháp và các vị dân cử thuộc Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng bất cứ sự thương thảo nào cũng sẽ phải đồng hành với những thay đổi khác trong luật di trú.Tòa Bạch Ốc Muốn Luật Di Trú Dựa Trên Hệ Thống Tính ĐiểmCác viên chức Tòa Bạch Ốc nói rằng những thay đổi cần được thực hiện ngay lập tức và hy vọng quốc hội bắt đầu quan tâm đến vấn đề này vào đầu năm 2018. Nhưng, một số dân biểu đảng Cộng Hòa do dự khi phải tham gia vào việc thảo luận những vấn đề di trú quan trọng trước những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm 2018.Công chúng Hoa Kỳ hiện có những suy nghĩ rất khác biệt về những lọai thay đổi mà tổng thống muốn. Bốn mươi tám phần trăm cử tri chống lại hệ thống di trú tính điểm và bất cứ sự cắt giảm nào về chiếu khán di dân. Bốn mươi bốn phần trăm ủng hộ những đề nghị di trú của hành pháp.Kểt quả nghiên cứu cho thấy việc cho phép người di dân đòan tụ với gia đình họ là một trong những con đường tốt nhất giúp cho việc hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Các thành viên gia đình mang những kỹ năng của họ, cũng như những hệ thống trợ giúp và lợi ích khác, chẳng hạn như giúp đỡ săn sóc trẻ em. Hoa Kỳ là một xã hội dựa trên những gia trị gia đình. Đối với những người trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú hợp pháp, việc đòan tụ với anh chị em và các thành viên khác trong gia đình là điều thiết yếu.Tình Trạng Chương Trình Đầu Tư EB5Trong thời điểm này, chương trình đầu tư EB5 không thay đổi, cho đến ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Tuy nhiên, Sở di trú đã đề nghị một số thay đổi có thể có hiệu lực vào tháng Hai năm 2018. Và cùng lúc, các dân biểu quốc hội cũng sẽ đưa ra những ý kiến của riêng họ về việc thay đổi luật lệ đầu tư EB5. Quốc hội có thể thực hiện trước tháng Hai, nhưng không thể tiên đóan chính xác quốc hội sẽ làm những gì.Vì thế, chúng ta nói về những thay đổi có thể xảy ra về luật di trú và những thay đổi có thể xảy trong các điều luật của Sở di trú.Thí dụ, tại quốc hội, các vị dân cử đang nói về số vốn đầu tư tối thiểu nên tăng từ 500 ngàn mỹ kim lên 925 ngàn mỹ kim. Còn Sở di trú đề nghị thay đổi vốn đầu tư từ 500 ngàn mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim.Có một số câu hỏi về lý do tại sao các nhà đầu tư Trung cộng lại có thể được từ 80% đến 90% trong số 10.000 chiếu khán đầu tư EB5 được cấp mỗi năm. Mỗi quốc gia chỉ được giới hạn có 700 chiếu khán đầu tư EB5 mỗi năm. Nhưng, nhiều nước không có đủ 700 đương đơn mỗi năm, vì thế, số chiếu khán chưa dùng đến sẽ được cấp cho những nước cần đến, như Trung cộng chẳng hạn. Ở Việt Nam cũng sẽ giống như vậy nếu có hơn 700 đương đơn mỗi năm. Họ có thể sử dùng số chiếu khán mà những nước khác không dùng đến.Những Diễn Biến Khác Trong Năm 2018Trong năm 2018, chúng ta cũng sẽ thấy số người tỵ nạn sẽ bị giới hạn, chỉ còn 45.000 người có thể nhập cảnh Hoa Kỳ. Con số này chỉ bằng một nửa so với những năm trước.Và Lệnh Cấm Du Lịch với một số quốc gia của ông Trump đã được Tối Cao Pháp Viện ủng hộ nhưng chỉ là tạm thời. Có một số Tòa Án Liên Bang tại Hoa Kỳ đang thưa chính phủ Hoa Kỳ để thay đổi hoặc hủy bỏ Lệnh Cấm Du Lịch đối với một số nước.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu có những thay đổi về luật di trú liên quan việc bảo lãnh gia đình thì bao lâu mới có hiệu lực?- Đáp: Có thể đến cuối cuối năm 2018. Vì thế, qúy vị nên suy nghĩ ngay đến việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân càng sớm càng tốt.- Hỏi: Điều gì sẽ xảy cho chương trình DACA nếu quốc hội không đưa ra giải pháp trước tháng Ba năm 2018?- Đáp: Có một lần, ông Trump nói rằng hạn kỳ tháng Ba cho chương trình DACA có thể được gia hạn. Không ai có thể biết ông còn suy nghĩ như vậy không.- Hỏi: Có những bằng chứng nào cho thấy vấn đề di trú bảo lãnh gia đình đang chiếm những công việc của dân bản xứ không?- Đáp: Không. Không có bằng chứng nào chứng minh được câu hỏi này. Ngược lại là đằng khác. Những di dân ít khả năng, dù hợp pháp hay không hợp pháp, thường làm những công việc mà người dân Mỹ khác không muốn làm. Tương tự, nên nghĩ đến tất cả những công việc đã được tạo nên cho dân Hoa Kỳ sau khi những công ty do người di dân thành lập.