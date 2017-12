Xuân NiệmTưng bừng Lễ Giáng Sinh... Theo truyền thống Ky Tô Giáo, Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem (Bêlem) thuộc xứ Judea (Giuđêa) (ngày nay là 1 thành phố của Palestine), lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã, khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2.Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Nhiều giáo hội Chính thống giáo Đông phương như ở Nga, Gruzia vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên lễ Giáng sinh của họ ứng với ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregorius...Noel (phiên âm tiếng Việt: Nô-en hoặc No-en)...Trong tiếng Anh, ngày lễ này được gọi phổ biến là Christmas. Chữ Christ là tước hiệu của Chúa Giêsu, còn chữ Mas nghĩa là thánh lễ. Do đó Christmas theo nghĩa chiết tự là "(ngày) lễ của Đức Kitô".Trong ngày lễ truyền thông này, nơi đây xin chép lại bài hát nổi tiếng: "Đêm Thánh vô cùng" hoặc "Đêm yên lặng" (tiếng Đức: "Stille Nacht"; tiếng Anh: "Silent Night") là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng, với phần lời gốc do linh mục Josef Mohr viết bằng tiếng Đức và phần giai điệu do nghệ sĩ organ Franz Xaver Gruber sáng tác năm 1818, cả hai đều là người Áo. Phiên bản đang được sử dụng rộng rãi ngày nay có đôi chút khác biệt với nguyên bản của Gruber. Ca khúc này đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào tháng 3 năm 2011.Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)Tác giả : Gruber, Franz - Lời Việt: Hùng LânĐêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừngĐất với trời se chữ ĐồngĐêm nay Chúa con thần thánh tôn thờCanh khuya giáng sinh trong chốn hang lừaƠn châu báu không bờ bếnBiết tìm kiếm của chi đềnÔi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hànNhấp chén phiền vương phong trầnThan ôi Chúa thương người đến quên mìnhBơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thànhAi đang sống trong lạc thúNhớ rằng Chúa đang đền bùTinh tú trên trời, sông núi trên đờiVới thánh thần mau kết lờiCao sao hóa công đã khéo an bàiSai con hiến thân để cứu nhân loạiHang chiên máng rêu tạm trúBốn bề tuyết sương mịt mù.