Quấy Nhiễu Sex Làm Hãng Tăng Tiền Mua Bảo Hiểm 2 Tỉ MK

Các công ty tại Hoa Kỳ đang gia tăng chi tiêu tới 2 tỉ đô la một năm để tự bảo vệ chống lại các vụ kiện sách nhiễu tình dục có thể xảy ra từ các nhân viên của họ. Tổng số tiền này là gia tăng vì vụ tai tiếng tình dục tại Hollywood gần đây.Hãng Bảo Hiểm Berkshire Hatthaway Specialty Insurance, được kiểm soát bởi tỷ phú đầu tư Warren Buffet, có cung cấp định hướng cho vấn đề trong sản phẩm của họ. Hãng Employment Practices Liability Insurance (EPLI) cung cấp tới 25 triệu đô la bảo hiểm cho các công ty đối diện với nhiều hồ sơ kiện khác nhau, gồm sách nhiễu, kỳ thị, và “hoạt động mạng không đúng” khác.Bảo hiểm bắt đầu vào cuối năm ngoái ngay sau vụ kiện của Gretchen Carlson được dàn xếp với Hãng Truyền Thông 21st Century Fox. Cựu xướng ngôn viên đài Fox News nạp hồ sơ kiện Roger Ailes, rồi chủ tịch kiêm tổng giám đốc Fox News, kiện sách nhiễu tình dục. Công ty báo cáo đã trả cho Carlson 20 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện trong lúc Ailes bị buộc phải từ chức.Gánh nặng bảo hiểm của công ty đã nổi lên như là kinh doanh khổng lồ trong vòng chưa tới 3 thập niên. Vụ kiện tế nhị đầu tiên được biết đến vào năm 1991, khi Anita Hill cáo buộc Clarence Thomas tội sách nhiễu tình dục, theo người chủ cũ của cô làm việc tại Equal Employment Opportunity Commission và rồi ứng viên Tòa Cao.Trong năm 2016, the US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) giải quyết 97,443 vụ truy tố với 482 triệu đô la an toàn cho các nạn nhân kỳ thị tại những nơi làm việc thuộc tư nhân, liên bang, tiểu bang và địa phương.