Dân Rời New York Nhiều Nhất Trong Các Tiểu Bang

NEW YORK -- Tiểu bang New York đang mất cư dân vê các tiểu bang khác, theo thống kê.Báo New York Daily News ghi rằng tuy New York mất nhiều cư dân dọn sang tiểu bang khác, dân số New York cũng vẫn tăng đều nhờ di dân vào.New York mất tổng cộng 190,508 sang tiểu bang khác trong thời kỳ 12 tháng, kết thúc vào ngày 1 tháng 7/2016, theo thống kê này.Như thế là riêng lượng dọn ra khỏi tiểu bang đã nhiều hơn 1 triệu người kể từ năm 2010.Đó cũng là lượng dân rời tiểu bang đông nhất so với bất kỳ tiểu bang nào.Tính chung hết, tiểu bang New York có dân sô tăng tới 19.85 triệu người trong thời kỳ 2016-17 — tăng chỉ 13,113 người so với năm trước.Mức tăng dân số New York như thế là nhờ 130,411 di dân mới vào tiểu bang và nhờ 73,090 hồ sơ sinh nở nhiều hơn hồ sơ chết.Bản tin trên N.Y.D.N. không ghi rõ số người rời tiểu bang New York là về đâu.Dân sô New York trong nhóm dưới 18 tuôi đã giảm 3.9% trong khoảng năm 2010 và 2017.Trong khi cùng thời gian, mức giảm d6an số toàn Hoa Kỳ là 0.7%.