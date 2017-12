Loạn Quân Houthi Bắn Phi Đạn Từ Yemen Tới Thủ Đô Saudi

RIYADH - Đài truyền hình nhà nước al-Ekhbariya báo tin liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu bắn chận phi đạn hành trình do loạn quân Houthi bắn từ Yemen nhắm miền nam thủ đô Riyadh – phi đạn này không gây tổn thất.Phát ngôn viên của Houthi loan báo qua twitter: mục tiêu của phi đạn Burkan 2H do Iran thiết kế phóng đi vào ngày thứ 1000 của can thiệp của ngoại bang là khách sạn Yamama Palace.Theo đài truyền hình của Houthi, khách sạn này đang tiếp đón 1 hội nghị.Tuần qua, ĐS Nikki Heley tố cáo phi đạn bắn sang Saudi Arabia là bằng chứng về phát triển vũ khí của Iran.Mặt khác, liên minh Saudi bị lên án về các hoạt động không tập tại Yemen gây thiệt mạng 87 thường dân từ ngày 6-12.