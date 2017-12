TQ Nhắc Trump: Mậu Dịch Lợi 2 Bên, Tạo 2.6 Triệu Việc Ở Mỹ

BEIJING - Đáp lại phát biểu tuần qua của TT Trump mô tả định hướng của Trung Cộng là “xâm lấn kinh tế”, phát ngôn viên Hua Chunying tại Bộ ngoại giao tuyên bố “Các quan hệ kinh tế thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tạo các các phúc lợi hỗ tương, trực tiếp và gián tiếp hậu thuẫn 2.6 triệu việc làm tại lục địa Hoa Kỳ”.Thông điệp của TT Trump về chiến luợc an ninh quốc gia mới ngày 18-12 đuợc trông đợi lên án Trung Cộng theo đuổi “kinh tế xâm lấn”, là đối đầu, không là cạnh tranh, theo tin của Financial Times dẫn các nguồn thông thạo.Bà Hua nhấn mạnh : chiến luợc an ninh quốc gia của Washington nên là định hướng xây dựng vì các mục tiêu hoà bình, ổn định, đồng thời khuyến khích sự tin cậy lẫn nhau.Năm 2001, Hoa Kỳ hậu thuẫn yêu cầu gia nhập “tổ chức mậu dịch thế giới - WTO” của Trung Cộng – nhưng, cho tới gần đây, thực tế cho thấy Hoa Lục không là “kinh tế thị trường” theo các chuẩn mực chung.Beijing trợ giá các kỹ nghệ chế xuất, bán hàng phá giá, đặc biệt là thép và nhôm xuất cảng đang là mục tiêu điều tra.Với chủ trương giảm khiếm ngạch mậu dịch của ứng viên Donald Trump, Washington chọn 1 chính sách nghiêm khắc hơn – Financial Times cho hay : chính quyền Trump đang xem xét khả năng trừng phạt các ngân hàng lớn của Trung Cộng tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại và tài chính của chế độ gây hấn Pyongyang.Phát ngôn viên Hua loan báo : doanh nghiệp Hoa Kỳ thu lợi 36.2 tỉ MK tại Hoa Lục năm 2015.Trong khi đó, kinh tế gia cảnh báo : đừng để bùng nổ chiến tranh mậu dịch đưa tới hậu quả không luờng với các nền kỹ nghệ của Hoa Kỳ và kinh tế toàn cầu.