Bất Bình Đẳng Lợi Tức Sinh Ra Tai Họa

PARIS - Kinh tế gia nổi tiếng Thomas Piketty nói: bất bình đẳng lợi tức sản sinh các tai họa, nhưng luôn có cách tranh đấu để chống lại, theo ghi nhận của biên bản “World Inequality Report – hay WIR” công bố hôm Thứ Năm – ông Piketty cho biết “Mọi việc lệ thuộc các chọn lựa sẽ đuợc làm”.WIR ghi: dân Trung Đông sống trong điều kiện bất bình đẳng lớn hơn mọi nơi trong khi châu Âu chịu ảnh huởng ít nhất của sai biệt lợi tức.Nhóm nghiên cứu do kinh tế gia Pháp Piketty dân đầu đã tham khảo và phân tích dữ liệu do hơn 100 nhà nghiên cứu thu thập tại trên 70 nước, nhận thấy bất bình đăng tăng tại mọi nước trong thời gian gần đây, với tốc độ khác nhau, với các nguyên nhân là sai lạc về chính sách và định chế.Đoàn Piketty báo động: bất bình đẳng lợi tức sẽ đưa tới các tai họa về chính trị, kinh tế, xã hội. Ý nghĩa của các chính sách thể hiện những điểm dị biệt giữa châu Âu và Bắc Mỹ – 2 bên có sai biệt lợi tức tương tự hồi thập niên 1980, khi 1% dân số giàu nhất xã hội chiếm 10% tổng lợi tức. Nămn 2016, thành phần giàu nhất nước Mỹ làm chủ 20% tài sản xã hội, và tại châu Âu là 12%. Lý do: bất bình đẳng lợi tức tăng tại Hoa Kỳ do hậu quả của bất bình đẳng rộng lớn về giáo dục và hệ thống thuế.Đoàn Piketty nhận xét: các chính quyền châu Âu theo đuổi các chính sách giáo dục và luơng bổng hỗ trợ các giới lợi tức thấp. Với trường hợp Đức, nước giàu mạnh chất châu Âu, 10% dân số giàu nhất chiếm 40% lợi tức.Chuyên gia Charlotte Bartels tại Institute for Economic Research (Berlin) cho biết: phần lợi tức của nhà giàu tăng từ giữa thập niên 1990, trong khi 50% dân số nghèo giảm phần chia trong lợi tức chung trong những năm gần đây, theo tưòng thuật của thông tấn DPA. Họ chiếm hơn 30% lợi tức chung trong thập niên 1960, và nay chỉ còn 17%.WIR báo truớc: thành phần trung lưu sẽ thu hẹp theo khuynh hướng này – tăng chênh lệch có thể tránh nếu thế giới chấp nhận lộ trình trung hoà bất bình đẳng của EU.Kinh tế gia khuynh tả Picketty là tác giả của tập sách nổi tiếng “Capital in the 21st Century” xuất bản năm 2013 và đã nhiều lần chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới như Thủ Tướng Đức Angela Merkel.Chính quyền có công cụ để kiểm soát bất bình đẳng, bằng cách mở rộng tiếp cận giáo dục, tăng tiến dịch vụ y tế, bảo vệ môi trường, đặt định các chuẩn mực luơng, chấp nhận sự đại diện tương xứng của nghiệp đoàn tại các cơ quan điều hành doanh nghiệp….Đoàn Piketty khuyến khích sự thiết lập hệ thống thuế tiến bộ, đòi hỏi tăng thuế khi tài sản tăng – kinh tế gia cũng hô hào thiết lập cơ chế khai báo tài sản để chống trốn thuế và rửa tiền. Các nỗ lực này vấp phải khó khăn vì thực tế là chính quyền tại các nước giàu đã trở nên nghèo và mắc nợ.