Chạy Ghế, Đấu Tố LS, Lụa Ma, Học Phí, Đánh Vợ

Xuân NiệmCó chuyện mua ghế cả tỷ đông chăng? Rằng thưa là có. Mua ghế tốn bộn bạc. Đó là lời cáo buộc của một ông quan lớn, đã về hưu từ lâu.Bản tin VOV đã phỏng vấn ông Lê Quang Thưởng – nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và được cho biết:“...Vấn đề tinh giản bộ máy, biên chế khó thực hiện vì mấy lý do. Thứ nhất, lợi ích của người quản lý của các tổ chức từ trên xuống dưới muốn giữ vị trí của họ, muốn lấy lòng cấp dưới để không bị phê bình, bị trách mắng. Đến khi lấy ý kiến để lên chức thì họ cũng không lo bị mất phiếu.Thứ hai, có hiện tượng dùng tiền để mua chức, mua vị trí làm việc hay còn gọi là hối lộ khá phổ biến trong xã hội. Tôi nghe dư luận xã hội nói, có vị trí việc làm ở thành phố mà cũng phải “chạy” cả tỷ đồng. Đó là một trong những hiện tượng tham nhũng trong bộ máy...”Lại có chuyện đấu tô nữa rồi. Thời xưa là đấu tố các cụ Nhân Văn Giai Phẩm, đấu tố các bậc đại trí thức như Tiến sĩ Triết học Trần Đức Thảo, Tiến sĩ Luật Nguyễn Mạnh Tường... Bây giờ, Báo Phú Ye6ên đấu tố Luật sư Võ An Đôn.Báo này quy chụp:“Võ An Đôn, từ luật sư đến ... “nhà dân chủ”...một số người có nhận thức lệch lạc đã tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam hoặc hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ta. Và Võ An Đôn (SN 1977, trú khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) là đối tượng có quan hệ thân thiết và thường xuyên liên hệ với nhiều “anh em dân chủ”...”Lật đổ bằng gì đây? Bằng dao chẻ củi, bằng cuốc làm vườn?Còn chuyện lụa: nói là lụa nhưng không là lụa. Y hệt chuyện thiên đường xã hội chủ nghĩa hứa tùm lum, chết mấy triều người rồi chẳng thấy gì cả.Bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ kể chuyện: Không chỉ là câu chuyện ‘1 chiếc khăn 2 cái mác’, một số sản phẩm của Khaisilk thậm chí không có tí lụa nào!...Ngày 11/12, Bộ Công Thương đã ban hành kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức, sau hơn 1 tháng kiểm tra công ty này về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Theo đó, điểm đáng chú ý nhất trong kết luận kiểm tra là một số mẫu sản phẩm của công ty KHÔNG có thành phần silk (lụa), khác so với thông tin công bố trên nhãn hàng hóa, là "100% silk".Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bắt các sếp: Công an đã khởi tố nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng 4 nguyên lãnh đạo, cán bộ một số công ty con của tập đoàn.... VRG đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ gần 2.600 tỉ đồng. Đầu tư ngoài ngành của VRG chủ yếu là thủy điện, ximăng, thép, chứng khoán... nhưng hầu hết đều thua lỗ.Quá trình thanh tra đã phát hiện một số lãnh đạo VRG tham gia góp vốn cá nhân, gia đình để sáng lập và lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp (DSEC).Báo Thanh Niên kể: 'Học phí ĐH sẽ rất đắt'...Đó là nhận định của PGS-TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Học viện Tài Chính, trong hội thảo lấy ý kiến các cơ sở giáo dục ĐH để góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH chiều 12.12.Lại chuyện nhà giữ trẻ dỏm. Báo SGGP kể: Chiều 12-12, ông Phan Vĩnh Duy Mãn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, TP Huế cho biết, đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ của bà Hoàng Thị Thu (50 tuổi), số nhà 13, kiệt 50 Phạm Thị Liên, phường Kim Long vì bị tố bạo hành trẻ 1 tuổi dẫn đến bầm tím thân thể.“Sau khi xảy ra việc cơ sở trông giữ trẻ của bà Thu bị tố bạo hành trẻ đến bầm tím, chính quyền phường đã vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở này không có giấy phép, nên đã ra quyết định đình chỉ hoạt động. Còn việc bạo hành trẻ thì Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Mãn nói.Bản tin VnExpress kể: Giáo viên ngại lên chức vì thu nhập giảm.Nhiều nhà giáo khi sang làm quản lý bị mất phụ cấp thâm niên, thu nhập giảm nên không muốn được điều động, luân chuyển.Sáng 12/12, hội thảo góp ý cho dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục tổ chức tại phía Nam, một lần nữa "nóng" về vấn đề tiền lương.Ông Bùi Văn Hoàng, Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long (Đồng Nai) chia sẻ, ông từng được lãnh đạo ngành mời làm trưởng phòng đào tạo nhưng từ chối vì khi làm quản lý chế độ phụ cấp thâm niên sẽ mất, thu nhập giảm.Lại chuyện cán bộ vào khách sạn với cấp dưới, bị vợ bắt quả tang bèn đánh vợ tới nhập viện. Báo Người Đưa Tin ghi rằng Công an xác định bí thư xã có đánh vợ, đập vỡ điện thoại của vợ nhưng cho rằng không có căn cứ xác định vị này vi phạm chế độ một vợ một chồng.Ngày 12-12, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 3 triệu đồng đối với ông Vương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh)....Về nội dung chị H. tố cáo chồng ngoại tình với cấp dưới, Công an huyện Phú Ninh cho rằng không có căn cứ xác định ông Trung vi phạm chế độ một vợ, một chồng...Không vi phạm? Như thế, ông bí thư xã dẫn cô cán bộ cấp dưới vào khách sạn làm gì?Báo Lao Động kể: Sáng 12.12, một vụ bảo vệ bệnh viện hành hung người nhà bệnh nhân đã xảy ra tại Khu B, khoa hồi sức tích cực BV Việt Tiệp.Hai người thân trong gia đình của bệnh nhân T.T.S (SN 1959, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị hành hung....Ngay sau đó, phía lãnh đạo BV cũng đã có lời xin lỗi tới gia đình đồng thời nhắc nhở tổ bảo vệ về việc phục vụ người bệnh.