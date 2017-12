Kaspersky Labs Đóng Cửa Văn Phòng Ở Washington D.C

Khoảng giữa tháng 12/2017, Kaspersky Labs, công ty bảo mật nổi tiếng của Nga, đã quyết định đóng cửa trụ sở chính tại Arlington, Virginia. Người phát ngôn của Kaspersky cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành đóng cửa cơ sở tại Arlington khi cơ hội duy trì văn phòng và hoạt động của đội ngũ nhân viên không còn khả thi”Kaspersky đang đối mặt với nhiều cáo buộc dính líu đến chính quyền Nga và tiếp tay cho tình báo, nhưng theo Bloomberg, việc đóng cửa văn phòng tại khu vực Washington D.C không có nghĩa là Kaspersky từ bỏ thị trường bắc Mỹ.Chính quyền Mỹ đã bắt đầu quan ngại về việc sử dụng các sản phẩm của Kaspersky trên hệ thống máy tính chính phủ từ hồi đầu năm 2017. Sự quan ngại bắt nguồn từ hoạt động rà soát toàn bộ hạ tầng an ninh sau khi có nhiều cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ngoài ra, hãng bảo mật Nga còn bị cho là đã chỉ điểm các tài liệu mật từ máy tính của một nhà thầu làm việc với Cơ quan an ninh quốc gia NSA, từ đó cho phép tình báo Nga tấn công chiếc máy tính. Về phía Kaspersky, nhà sáng lập Eugene Kaspersky nhấn mạnh đây là một sự hiểu nhầm lớn và cam kết cho phép các bên thứ 3 xem xét mã nguồn phần mềm.Việc Kaspersky đóng cửa trụ sở tại Arlington đúng thời điểm hết thời hạn 3 tháng để các cơ quan thuộc chính phủ ngưng sử dụng phần mềm của Kaspersky theo yêu cầu của Cục an ninh nội địa Mỹ DHS từ tháng 09/2017. DHS cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại về mối liên hệ giữa một số nhân viên nhất định của Kaspersky với tình báo Nga và các tổ chức chính phủ khác, đồng thời luật pháp của Nga có những điều khoản cho phép các cơ quan tình báo Nga yêu cầu, hoặc bắt buộc các công ty bảo mật như Kaspersky hỗ trợ hoặc để can thiệp mạng lưới thông tin truyền vào ra lãnh thổ nước này. Nguy cơ là chính phủ Nga, không cần biết là tự hành động hay phối hợp với Kaspersky có thể tận dụng khả năng truy cập mà các phần mềm của Kaspersky cung cấp để tấn công hệ thống thông tin và truyền thông liên bang, từ đó trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”Không chỉ ở Mỹ, những lo ngại tương tự cũng đang diễn ra tại Anh và chính phủ cũng đã cảnh báo các tổ chức chính phủ tránh sử dụng phần mềm Kaspersky hồi đầu tháng 12/2017. Theo trang Bloomberg, quyết định đóng cửa văn phòng tại Arlington không phải là một dấu hiệu cho thấy Kaspersky không còn quan tâm đến thị trường Bắc Mỹ. Công ty vẫn có kế hoạch mở 3 văn phòng tại Chicao, Los Angeles và Toronto, Cananda. Dù vậy, Kaspersky sẽ chuyển hướng tập trung bán hàng cho các công ty tư nhân và cá nhân. Phó chủ tịch Kaspersky - Anton Shingarev hy vọng Mỹ sẽ không có thêm động thái chống lại công ty và tương tự, Nga cũng sẽ ngưng các biện pháp trả đũa.Shingarev khẳng định: “Tôi phản đối mọi lệnh cấm. Chúng tôi có kiến thức chuyên môn trong việc bảo vệ các ngân hàng tại Mỹ chống lại tin tặc Nga, và nếu Mỹ cấm chúng tôi bảo vệ các ngân hàng của họ, thì chẳng khác nào tự bắn vào chân mình”Nguoivietphone.com.