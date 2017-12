Ngộ Độc, Cờ Bạc, Phim Tư, Bến Khách, Tham Nhũng…

Xuân NiệmHình như ngộ độc là chuyện quanh năm. Không nơi này là chỗ nọ, không đau bụng nhiều thì đau bụng ít… ăn cơm xong, may mà chưa đi bệnh viện là mừng.Bản tin VOH kể chuyện tỉnh Ninh Thuận: 6 học sinh Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường.Vào lúc 9 giờ ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận, cấp cứu cho 36 học sinh Trường Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Ninh Phước nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường.Gần Tết, có vẻ như cờ bạc lại lộng hành. Báo Đồng Nai kể: Khoảng 14 giờ 30 ngày 5-12, hàng chục trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại tổ 20, KP.6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa.Phát hiện có lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn vào các ngõ ngách và một số nhà dân gần đó. Tuy nhiên, với sự chủ động, hàng chục trinh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này bắt giữ được 24 đối tượng (trong đó có 7 nữ) tham gia sòng bạc.Chuyện phim ảnh ra sao? Báo Bà Rịa & Vũng Tàu ghi nhận: Thời bao cấp, các hãng phim nhà nước đã tạo nên những bộ phim gây tiếng vang lớn. Nhưng khi bước sang cơ chế thị trường, các hãng phim nhà nước đuối dần, nhường chỗ cho các hãng phim tư nhân....Nhưng tại LHP lần thứ 20, diễn ra tại TP.Đà Nẵng cuối tháng 11-2017 có 16 bộ phim truyện tham gia tranh giải thì tất cả của các hãng phim tư nhân!Còn chuyện ở tỉnh Cà Mau là, theo báo tỉnh Cà Mau: Những bến khách ngang sông “3 không”…Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có khoảng 263 bến khách ngang sông, trong đó có 69 bến không phép. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, lập biên bản xử lý, nhưng tình trạng bến khách ngang sông không phép vẫn còn tồn tại.Đoàn liên ngành và lực lượng Cảnh sát đường thuỷ mỗi tháng kiểm tra các bến khách ngang sông hai lần, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý đối với những bến khách ngang sông không đủ điều kiện an toàn hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay còn tồn tại một số bến khách ngang sông “3 không”, đó là: không giấy phép, không đăng ký đăng kiểm, không thiết bị an toàn.Trong khi đó, bản tin SOHA kể: Ngày 7/12, bên hành lang kỳ họp thứ 6 HĐND TPSG khoá IX, trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND TPSG Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ không thực hiện đề án thu phí ô tô vào trung tâm. HĐND đã thông qua nghị quyết triển khai thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPSG. Bởi vì, cấm xe sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, TPSG phải cân nhắc kỹ. Thu phí ô tô vào trung tâm chưa biết được bao nhiêu nhưng chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư phát triển của thành phố.Báo Tuổi Trẻ kể: Bắt cán bộ Sở Giáo dục - đào tạo Đắk Nông vì lừa 'chạy việc'…Tự nhận mình có mối quan hệ với nhiều "sếp" lớn, có thể xin việc làm với giá 170-220 triệu đồng/suất, bà Nguyễn Thị Thanh Nga lừa của 5 người 800 triệu đồng. Sáng 8-12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nga (38 tuổi, cán bộ phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Đắk Nông)Bản tin Zing kể chuyện Gia Lai: Người cấp tin tố cáo tham nhũng ở Gia Lai được nhận 10 triệu đồng…Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa trả 10 triệu đồng cho một công dân tại huyện Đắk Pơ vì có thông tin tố cán bộ tham nhũng.Sáng 8/12, ông Rah Lan Chung, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đơn vị vừa trả 10 triệu đồng cho một công dân cung cấp thông tin về hành vi giả mạo chữ ký của lãnh đạo huyện Đắk Pơ.Bản tin từ thông tấn TTXVN kể: Tình hình sạt lở bờ biển ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đe đọa tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình đê, kè biển bảo vệ đất liền.Báo Thừa Thiên Huế kể: Xuất ngoại giúp việc…Đi xuất khẩu lao động nhưng không tốn phí là chương trình tuyển lao động nữ giúp việc gia đình ở Ả Rập Xê Út (được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép) mà Công ty CP Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân đang triển khai tại Thừa Thiên Huế.Báo Long An kể: Hội Nhà báo lên tiếng về văn bản "kỳ lạ" của Cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Hóa vụ 3 phóng viên, nhà báo bị hành hungHội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An vừa có công văn “phản ứng” với văn bản thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thạnh Hóa trả lời vụ 3 phóng viên bị hành hung.Xài thẻ chăng? Báo Người Đưa Tin kể: Cục Thuế TP.SG muốn ngành hàng ăn uống, dịch vụ cao cấp phải sử dụng máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế, không dùng tiền mặt trong thanh toán...Ngày 8/12, báo VnExpress dẫn lời ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng cục Thuế TP.SG cho biết, cơ quan này rất muốn ngành hàng ăn uống, dịch vụ cao cấp sử dụng máy tính tiền có kết nối với thuế, không dùng tiền mặt trong thanh toán..Ông Tâm cũng cho biết, ngành hàng ăn uống, dịch vụ cao cấp hải sử dụng hóa đơn điện tử để xác minh chính xác doanh thu thực tế phát sinh.Báo Lâm Đồng nêu câu hỏi: Trên đường hội nhập kinh tế thế giới, Trà B’Lao cần làm gì để một mặt tạo dựng hình ảnh thương hiệu và một mặt nâng cao sức cạnh tranh nhằm phát huy tối đa thương hiệu Trà B’Lao?... Để phát huy giá trị thương hiệu này, TP Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phẩm sản, tạo sự được tín nhiệm của thương hiệu đối với khách hàng. Thời gian gần đây, giá trị xuất khẩu của ngành chè có giảm nhưng phẩm cấp hàng hóa đã đạt cao hơn. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp đang hướng đến chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh canh ở thị trường trong và ngoài nước.