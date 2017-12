THÔNG CÁO BÁO CHÍ



Dân Biểu Lowenthal đệ trình nghị quyết

kỷ niệm 69 năm Ngày Nhân Quyền

và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền







HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 7 tháng 12, 2017) – Vào ngày Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017, Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đã cùng nhiều vị Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ thuộc lưỡng đảng đệ trình nghị quyết vào Quốc Hội Hoa Kỳ ghi nhận Ngày Nhân Quyền 2017 và kỷ niệm 69 năm ngày thế giới công nhận Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948.

“Phát huy tinh thần tôn trọng nhân quyền theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một trong những nhiệm vụ của Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo thế giới,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu. “Quốc Hội Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cần ghi nhận và đề cao các quyền tự do căn bản của con người, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do bày tỏ chính kiến. Giá trị nhân bản của chúng ta sẽ bị trà đạp khi các quyền tự do căn bản của người dân bị tước đoạt đi. Thế giới này sẽ trở nên an toàn hơn khi nhân quyền được các quốc gia trên thế giới thật sự tôn trọng và bảo vệ.”

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt soạn thảo và đề xướng và đã được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1948. Đây là hiệp ước quốc tế đầu tiên công nhận các quyền tự do căn bản của tất cả người dân trên thế giới. Đến hôm nay, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là văn kiện được thông dịch nhiều nhất trên thế giới, với trên 416 ngôn ngữ khác nhau.

Từ năm 1948 đến nay, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được dùng làm nền tảng căn bản cho nhiều hiệp ước quốc tế, các hiến pháp của nhiều quốc gia, cũng như là Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế, được thế giới công nhận và ban hành vào năm 1976.

“Các quyền con người trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng là những nguyên tắc căn bản về cuộc sống, quyền tự do, và giá trị nhân phẩm được công nhận trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp Hoa Kỳ,” Dân Biểu Lowenthal nói thêm. “Thật đáng tiếc, các chính quyền như tại Việt Nam và Campuchia tiếp tục là những nước có hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Tôi hy vọng nghị quyết này sẽ là một thông điệp nhắc nhở đến các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam và Campuchia là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng tranh đấu cho quyền tự do căn bản của tất cả người dân trên thế giới, bất kể họ ở quốc gia nào.”

Nghị quyết của Dân Biểu Lowenthal được 58 vị Dân Biểu Hạ Viện đồng bảo trợ. Nghị quyết này cũng được đệ trình tại Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ bởi hai vị Thượng Nghị Sĩ thuộc hai đảng khác nhau đó là Nghị Sĩ

Chris Coons của Tiểu Bang Delaware và Nghị Sĩ Thom Tillis của Tiểu Bang North Carolina đồng tác giả.



Để tìm đọc toàn văn bản nghị quyết, xin quý vị bấm vào đây.

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực gồm có Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Westminster, Garden Grove, Buena Park, và Stanton thuộc Địa hạt 47, California. Quý vị có thể theo dõi thông tin từ các mạng Facebook, Twitter, hoặc trang nhà website.