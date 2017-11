Bị Cáo Tự Tử Tại Tòa Xử Tội Ác Chiến Tranh

THE HAGUE - Buổi điều trần trong tiến trình xét xử tội ác chiến tranh chống lại 1 nhân vật quân sự trong chiến dịch chống lại dân Hồi Giáo đầu thập niên 1990 tại Bosnia bất ngờ thu ngắn vì bị cáo Slobodan Praljak 72 tuổi uống thuốc độc tại phòng xử và tắt thở tại bênh viện.Trước đó, ông Praljak bác bỏ cáo trạng của chánh thẩm toà The Hague.Ông tuyên bố sau đó “Chất lỏng tôi vừa uống là thuốc độc”.Cảnh sát The Hague từ chối bình luận về tình huống ngoài dự kiến.Chưa rõ bằng cách nào ông Praljak có thuốc độc.Phiên điều trần ngày Thứ Tư tiếp diễn sau đó với 6 bị cáo là người Croatia bị kết án từ 10 đến 25 năm tù. Đa số bị cáo tỏ ra vô cảm khi chánh án Carmel Agius xác nhận tội của họ là can dự tội ác đánh đuổi dân Hồi Giáo tại nơi sau này trở thành tân quốc gia Bosnian Croat.Toà The Hague truy tố 161 nghi can, kết án 90 người.Tiến trình xét xử tội ác chiến tranh tại Bosnia bắt đầu từ Tháng 4-2016 là nhắc nhở về căng thẳng chủng tộc đưa tới chiến cuộc Bosnia và tiếp tục gây chia rẽ tới nay.