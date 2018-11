Bông Hồng cho VAUSA Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt



Phạm Gia Đại





Chiều Chủ Nhật November 11th, 2018, nhân dịp Lễ Cựu Chiến Binh (Veterans Day) Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt VAUSA (Vietnamese American Uniformed Services Association) tổ chức một buổi lễ Vinh Danh các chiến sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) tại nhà hàng Majesty, Quận Cam, Nam California. Được biết Hội VAUSA vừa tổ chức mừng 10 năm thành lập hội (2008-2018) tại Washington D.C vào ngày 27-10-2018, và Hội cũng đã có tân hội trưởng là cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Hiếu, thay thế cho chị Mimi Phan, Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ.

Cựu Hội Trưởng VAUSA: Đại Tá HQ Hoa Kỳ Mimi Phan (hình của tác giả)

Tân Hội Trưởng VAUSA cựu Đại Úy Nguyễn Hữu Hiếu





Nhà hàng đã phải mở thêm căn phòng bên cánh trái để đón nhận khoảng 700 quan khách và tất cả các bàn đều đầy kín hết ngay từ phút khai mạc. Ngoài các hội viên trong quân phục chỉnh tề, gia đình và thân nhân của họ, là gần 10 bàn dành cho các cựu quân nhân QLVNCH và gia đình. Chúng tôi nhận thấy có đủ mầu áo hoa rừng của QLVNCH, và các bộ đồng phục sĩ quan Thủ Đức. Sau lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ là lời truy điệu của Đại Tá Mimi Phan với các lễ nghi quân cách và lời dẫn giải về nghi lễ này.



Nghi Thức Rước Quân Kỳ Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ

Nâng Ly Chúc Mừng 7 Binh Chủng Ngành của Quân Lực Hoa kỳ





Với thắc mắc của một số khán giả chỉ thấy lá cờ Mỹ và 8 lá cờ khác trên sân khấu (có thể là của các quân binh chủng) mà không thấy Cờ Vàng , MC giải thích lý do là các quân nhân này đều trong quân đội Hoa Kỳ và phải theo quân luật chỉ chào một lá cờ Mỹ mà thôi. Anh tân hội trưởng cũng cho biết thêm là trong logo của hội có một vòng vàng và ba sọc đỏ bao quanh tượng trưng cho tấm lòng của các người lính Mỹ gốc Việt vẫn luôn nhớ về lá cờ Quốc Gia VNCH. Giữa logo này là hình con Ó VAUSA tượng trưng quân nhân Mỹ gốc Việt phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ, 7 ngôi sao bên trên là 7 binh chủng và ngành mà các quân nhân Mỹ gốc Việt đang phục vụ, bao quanh là vòng vàng ba sọc đỏ, và ngoài cùng là hàng chữ Vietnamese American Uniformed Services Association và Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt.



Hình Logo của VAUSA

Ban Đồng Ca của VAUSA: VN Quê Hương Ngạo Nghễ



Một số cựu sĩ quan cao cấp QLVNCH được mời lên sân khấu nói cảm tưởng thẩy đều hãnh diện về thời gian họ phục vụ trong quân đội VNCH, và đều khen ngợi các em quân nhân Mỹ gốc Việt. Sau đó, ban tổ chức (BTC) ngỏ lời tri ân khoảng 20 mạnh thường quân, trong đó có cả nhà hàng Majesty, và đặc biệt là anh chị Steve và Angie Thanh Nga lên sân khấu đã challenge Đại Tá Mimi Phan nếu hát một bài sẽ có thêm yểm trợ. Trước sự ngạc nhiên và đầy hào hứng của khán giả, Đại Tá Mimi Phan bình tĩnh cởi chiếc áo vest quân phục và áo sơ mi để lộ ra bộ áo dài đã mặc sẵn bên trong rất đẹp, và hát một bài. Nhờ vậy BTC đã có thêm $15,000. Được biết cũng anh chị Steve Thanh Nga này cũng đã tặng cho Hội VAUSA tại Washington D.C ngày 27-10 số tiền $20,000. Tất cả số tiền quyên góp được Hội VAUSA sẽ gom lại và làm thành các giải khuyến học (scholarship) cho tất cả các em hiếu học và học giỏi có thêm tài chánh bước vào đại học.

Đại Tá Mimi Phan trong chiếc áo dài mầu vàng nhạt

Khán giả chật ních nhà hàng Majesty

Chương trình văn nghệ là một thành công nữa của BTC với cả ba thế hệ với nhiều tiết mục đặc sắc, và điểm đặc biệt là tất cả các ca sĩ đều được Hội VAUSA tặng mỗi người một tấm plaque đẹp và trang trọng. Được cổ võ nồng nhiệt nhất là ba em thuộc thế hệ thứ ba: một em mới ba tuổi nhưng hát tiếng Việt rất rõ và mạnh, em thứ hai một khuôn mặt khá quen thuộc với cộng đồng người Việt tại nam Cali là Hugo với bài "Giã Từ Vũ Khí", và em thứ ba 13 tuổi Thụy An với bài "Anh Đi Chiến Dịch". Năm ngoái, em Thụy An và em Hugo cũng tham dự trong chương trình tuyển lựa ca sĩ tổ chức tại nam Cali cho Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam tại Hawaii, và em Thụy An đã chiếm giải nhất với vé mời tham dự 50 Năm Chiến Tranh VN tại Waikiki, Hawaii.



Buổi tổ chức vinh danh các người lính VNCH đã thành công mỹ mãn về cả tinh thần lẫn vật chất, đã nói lên được lòng biết ơn của các quân nhân Mỹ gốc Việt với cha ông của mình, niềm hãnh diện của họ được nối bước cha ông trên con đường phục vụ tổ quốc. Các em trong quân phục, mà nhiều nhất là quân phục hải quân Hoa Kỳ, đầy nhiệt huyết và tài năng, chính là hình ảnh sự thành công và thành đạt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và là niềm hy vọng cho tương lai một Việt Nam không cộng sản. Bắt tay chào tạm biệt tân hội trưởng hội VAUSA, lòng tôi dâng lên một niềm hãnh diện xen lẫn cảm hoài vì anh chính là người cháu ruột của cố Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Hữu Hải, một người bạn thân của tôi và là một trong 20 người tù cuối cùng, ra khỏi trại giam Hàm Tân Z-30D cùng ngày với chúng tôi sau 17 năm trong ngục tù cộng sản, vì người Mỹ đã phản bội đồng minh VNCH tháng 4-1975 và làm cho miền Nam phải sụp đổ./.

Phạm Gia Đại