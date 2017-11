59,000 Dân Haiti Phải Rời Mỹ Trong Vòng 18 Tháng

WASHINGTON -- Khoảng 59,000 người Haitian đang sống trong Hoa Kỳ theo quy chế tạm thời sẽ phải rời Mỹ trong vòng 18 tháng, chính phủ Trump loan báo hôm Thứ Hai.Hơn 30,000 người dân Haitian bị ảnh hưởng bởi lệnh trên hiện đang sống ở Florida, trong khi một nhóm khác cũng đông đảo tập trung ở New York City.Những người dân Haitian đã vào Mỹ bất hợp pháp được bảo vệ, không cho trục xuất kể từ 2010 theo chương trình có tên là Temporary Protected Status (Quy chế bảo vệ tạm thời), mà Quốc hội đã tạo ra trong thập niên 1990s để tránh gửi ào ạt nhiều người trở về nơi họ gặp nạn chiến tranh hay thiên tai.Trong trường hợp Haiti, quy chế tạm được ban ra năm 2010, sau trận động đất làm thiệt hại đảo này, nơi từ lâu đã là một xứ nghèo vùng Tây Bán Cầu.Quyền Bộ Trưởng Nội An Elaine C. Duke hôm Thứ Hai xác nhận lệnh yêu cầu rời Mỹ, thời hạn là 18 tháng, cho tới ngày 22/7/2019.Một số người dân Haitian được bảo vệ bởi quy chế tạm sẽ đươc ở lại nếu họ có lý do hợp lý về di trú khác.