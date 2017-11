Xuân NiệmĐàn ông có giá bao nhiêu? Bạn thử suy đoán xem? Một ngàn đô la hay một triệu đôla? Tất nhiên là tùy… vì không phải ai cũng có giá như ai. Vì như cuộc đời của Albert Einstein vĩ đại hơn biết bao nhiêu người đời thương như mình.Nhưng tính trung bình, ông bà mình qua ca dao không nói gì về Einstein, mà đơn giản nói rằng đàn ông có giá thua xa đàn bà… Bởi vậy, ca dao viết:Ba đồng một mớ đàn ôngĐem bỏ vào lồng cho kiến nó thaBa trăm một mụ đàn bàĐem về mà trải chiếu hoa mời ngồi.Và rồi, Wikipedia kể rằng có một ngày được mệnh danh là Ngày Quốc tế Nam giới, gọi là để vinh danh đàn ông, đúng ra là vinh danh nam giới, nghĩa là, kể cả trẻ em nam giới.Ngày Quốc tế Nam giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 hàng năm. Ngày này được bắt đầu vào năm 1999 ở Trinidad và Tobago và được Liên Hợp Quốc ủng hộ, và nhận được sự ủng hộ của các nhóm nam giới ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribe. Mục đích của Ngày quốc tế nam giới là tập trung vào sức khoẻ của nam giới và trẻ em nam, cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới. Đây là dịp để nam giới nêu bật sự phân biệt đối xử với họ và để kỷ niệm những thành tựu và đóng góp của mình, đặc biệt là đóng góp đối với cộng đồng, gia đình, hôn nhân và chăm sóc con cái.Quốc gia nào mừng ngày lễ này? Wqikipedia kể rằng: Ngày Quốc tế Nam giới được tổ chức tại trên 70 quốc gia, trong số đó có Trinidad và Tobago, Jamaica, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Vương quốc Anh, Áo, Đan Mạch, Nam Phi, và Malta vào ngày 19 tháng 11 và nhận được sự ủng hộ trên toàn cầu.Ngày Thiếu nhi Thế giới kế tiếp Ngày Quốc tế Nam giới vào 20 tháng 11 tạo ra một lễ kỷ niệm 48 giờ của nam giới và trẻ em tương ứng trong thời gian đó vai trò người lớn đóng góp tích cực trong cuộc sống của trẻ em và được công nhận.Theo các nhà tổ chức, Ngày Quốc tế Nam giới được kỷ niệm để làm chú ý đến sự phân biệt đối xử đối với nam giới và trẻ em trai trong các lĩnh vực y tế, luật gia đình, giáo dục và truyền thông, cũng như để vinh danh những thành tựu tích cực và đóng góp của nam giới. Trong những năm gần đây, nhân dịp ngày Quốc tế Nam giới, trong số những sự kiện khác, còn có hội thảo, sự kiện trong trường học, các chương trình phát thanh và truyền hình, các cuộc biểu tình hòa bình, tranh luận, thảo luận và triển lãm nghệ thuật được tổ chức. Theo người sáng lập của ngày này, Ngày Quốc tế Nam giới không có nghĩa là để cạnh tranh với ngày Quốc tế Phụ nữ, mà nhằm phục vụ mục đích nêu bật và trao đổi kinh nghiệm của nam giới. Mỗi năm, một chủ đề riêng lại được giới thiệu, chẳng hạn như trong năm 2002 là 'hòa bình', năm 2003 là 'sức khỏe nam giới", năm 2007 là "chữa lành và tha thứ' và trong năm 2009 là 'hình mẫu vai trò nam tích cực". Những người tham gia không bắt buộc phải chấp nhận những chủ đề này mà được tự do tạo tiêu chí cho riêng mình, mà phù hợp nhất với nhu cầu của họ và lợi ích tương ứng.Trong năm 2009, các mục tiêu sau đây được đề ra, như một cơ sở cho Ngày của nam giới quốc tế đã được thiết lập.Thúc đẩy hình mẫu vai trò nam giới; không chỉ là theo các ngôi sao điện ảnh và các vận động viên, mà còn là người lao động bình thường, người có cuộc sống đàng hoàng và chân thật.Chào mừng sự đóng góp tích cực mà những người đàn ông đã đóng góp cho xã hội, cộng đồng, gia đình, hôn nhân, chăm sóc trẻ em và môi trường.Tập trung vào sức khỏe của nam giới và hạnh phúc trong xã hội, tình cảm, thể chất và tinh thần.Nêu bật những phân biệt đối xử đối với nam giới trong các lĩnh vực hoạt động xã hội, môi trường xã hội và nêu rõ những kỳ vọng cũng như quyền lợi.Cải thiện quan hệ giới và thúc đẩy bình đẳng.Cùng kiến tạo một thế giới an toàn hơn, tốt hơn, trong đó những người đàn ông được an toàn và có thể phát triển được đầy đủ tiềm năng của họ.