Khảo Sát Môi Trường Kinh Doanh

SEOUL -- Nam Hàn đứng thứ tư thế giới về môi trường doanh nghiệp năm 2017...Bản tin KBS ghi lời Bộ Kế hoạch và tài chính Nam Hàn cho biết căn cứ theo báo cáo "Đánh giá môi trường doanh nghiệp năm 2017" của Ngân hàng thế giới (WB), Nam Hàn đứng thứ tư trên tổng cộng 190 quốc gia về môi trường doanh nghiệp, thứ hạng cao kỷ lục. Xếp trên Nam Hàn là New Zealand đứng thứ nhất, Singapore đứng thứ hai và Đan Mạch đứng thứ ba.Nam Hàn xếp thứ nhất về môi trường doanh nghiệp xét riêng trong số các nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), nối tiếp năm 2015 trước đó.Trong 10 hạng mục đánh giá, Nam Hàn đứng thứ nhất về hạng mục "giải quyết tranh chấp pháp lý" do được đánh giá cao về chi phí tố tụng thấp, quy trình tố tụng hiệu quả cao so với các quốc gia cạnh tranh khác. Nam Hàn đứng thứ hai về hạng mục "cung cấp điện năng", đứng thứ năm về hạng mục "thanh lý" và đứng thứ chín về hạng mục "khởi nghiệp".Ngược lại, Nam Hàn bị đánh giá tương đối thấp về các hạng mục như "giấy phép xây dựng" (thứ 28), "thông quan, hành chính" (thứ 33), "huy động vốn" (thứ 55).Bộ Kế hoạch và tài chính cho rằng kết quả đánh giá lần này của Ngân hàng thế giới là thành quả của những nỗ lực không ngừng cải thiện quy chế, chế độ của Chính phủ Nam Hàn, cho thấy môi trường doanh nghiệp được cải thiện một cách toàn diện. Bộ cho biết sẽ không ngừng cố gắng thiết lập một môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng, đổi mới của doanh nghiệp, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.KBS cũng ghi thêm:“Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và tài chính cho rằng kết quả đánh giá của Ngân hàng thế giới có điểm hạn chế là không bao gồm đánh giá về sức cạnh tranh tài chính, giáo dục, thị trường lao động, quy chế hạn chế sự xúc tiến, cạnh tranh trong ngành công nghiệp mới, nên chưa phải là một đánh giá tổng hợp.”