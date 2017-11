Robot Phụ Tá Công Nhân, Gọi Là Cobot, Giúp Làm Nhiều Việc Khó

Các robot hợp tác – hay còn gọi là cobot – làm việc chung với con người và đã lan rộng trên các dây chuyền sản xuất. Chúng nhỏ hơn, lanh lẹ và năng động, cũng như rẻ hơn những robot kềnh càng to lớn. Trong khi nhiều người sợ rằng robot sẽ lấy mất việc làm của con người, những người ủng hộ thì cho rằng robot có thể cải thiện các điều kiện sức khỏe và an toàn cho con người bằng việc thực hiện các công việc lập đi lập lại đòi hỏi những khoảnh khắc không thoải mái như việc len lỏi hay nhấc những đồ đạc nặng.Việc gia tăng kết nối các thiết bị và lưu lượng lớn tài liệu giữa các máy móc đang làm thay đổi các hãng xưởng trên khắp thế giới. Từ các máy robots làm việc chung với con người tới việc theo dõi các thành phần xuyên suốt hệ thống hậu cần, đồ điện toán (IoT) đang tái định hình cách sản xuất được thiết đặt và làm ra – và làm thay đổi vai trò của con người trong việc sản xuất.Không giống như là các robot trong kỹ nghệ truyền thống dấu kín bên sau lồng, như những thân xe hàn, máy robot hợp tác – hay cobot – làm việc chung với con người và lan rộng ra trên các dây chuyền sản xuất.Chúng, những robot, cũng chậm hơn, nhưng các cobots có độ bắt chước cao và có thể được giao công việc khác.“Các cobots có thể học cách bắt chước. Chúng thường có camera với kính nhận biết phần mềm. Bạn có thể lấy tay khỏi robot, bạn làm công việc và sau đó vài phút chiếc robot được lập trình,” theo Jonathan Cohen, quản trị hồ sơ của Quỹ RobotCap UCITS Fund trị giá 90 triệu đô la, cho biết. Điều này so với từ 50 tới 200 giờ đối với các máy robot kỹ nghệ lớn hơn lập trình, theo ông cho biết.