Cali: 53% HS Hồi Giáo Bị Bắt Nạt Vì Tôn Giáo, Nhiều Gấp Đôi Tỉ Lệ Trên Toàn Quốc Hoa Kỳ

ANAHEIM, CALI. – Các học sinh Hồi Giáo tại California bị bắt nạt ở tỉ lệ nhiều hơn gấp đôi mức trung bình của giới trẻ Hồi Giáo trên toàn quốc, theo một phúc trình được công bố bởi văn phòng tại California của the Council on American-Islamic Relations cho biết.Phúc trình, được đưa ra bởi văn phòng tại Los Angeles của nhóm có trụ sở tại Anaheim vào sáng Thứ Hai, ngày 30 tháng 10, nói rằng 53% trong số 1,041 học sinh Hồi Giáo được thăm dò, tuổi từ 11 tới 18 và đã ghi danh vào học các trường công và tư tại California, nói rằng họ bị bắt nạt trong năm 2016 – phỉ báng, mạ lỵ hay sách nhiễu – bởi vì tôn giáo của họ.Trên toàn quốc, theo phúc trình của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ năm 2017, khoảng 20% học sinh Hồi Giáo cho biết họ đã bị bắt nạt.Còn nữa, 26% học sinh Hồi Giáo tại California được thăm dò báo cáo từng là các nạn nhân của bắt nạt trên mạng; 57% nói họ thấy bạn bè viết những bình luận xúc phạm các quốc gia Hồi Giáo và Đạo Hồi trên mạng; và 36% nữ giới trả lời thăm dò báo cáo họ bị kéo hay giựt ra khỏi đầu khăn trùm đầu, hay khăn choàng cổ.Đây là phúc trình 6 tháng lần thứ 3 của văn phòng tại California của the Council on American-Islamic Relations (CAIR-LA) về việc bắt nạt các học sinh Hồi Giáo, với số lượng sự kiện gia tăng mạnh so với các phúc trình trong năm 2013 và 2015, theo Masih Fouladi, quản trị viên của nhóm này cho biết.“Chúng tôi cũng chứng kiến sự làm phiền của những kẻ bắt nạt này trên toàn tiểu bang,” theo ông ấy cho biết. “Có sự gia tăng trong đụng chạm cơ thể và các hành động thô bạo như kéo khăn quàng cổ khiến cho một số học sinh ngưng trùm khăn đội đầu tới trường.”Marwa Rifahie, luật sư dân quyền làm việc cho CAIR-LA và là tác giả đứng đầu của phúc trình nói rằng, “Các kết quả thăm dò này cho thấy rằng các học sinh Hồi Giáo đã phải mang gánh nặng mỗi ngày tại trường qua việc đối diện với những bắt nạt vì những bất khoan dung tôn giáo của họ đang được hợp pháp hóa bởi tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm.”