Bão Lớn, SG Lo Bão, Học Kém, Chết Cháy, Dìm Bùn...

Xuân NiệmBão lớn lại vào... Miền Trung thê thảm. Chết người, nhà hư, cầu sập, xả lũ, và Sài Gòn lại lo bão sẽ quét về phía nam, nghĩa là văng miểng...Bản tin VOV kể: 3 người bị thiệt mạng do mưa lũ trong 2 ngày qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Quảng Nam 2 người, Phú Yên 1 người.... Mưa lớn 2 ngày qua tại tỉnh Phú Yên làm một người chết là ông Nguyễn Văn Lời, 60 tuổi, ở xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân. Hơn 600 héc ta hoa màu bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở.Sài Gòn lo vì có 10 triệu dân, nếu bão vào thì thiệt hại rất nghiêm trọng...Báo Thanh Niên kể: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định: 70-80% áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 12, cơn bão có tên quốc tế là Damrey vào Nam bộ với cường độ trung bình....Áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh 20km/giờ. Vì vậy, bão sẽ vào bờ sớm đổ bộ vào đất liền khoảng ngày 4.11. Phạm vi từ Trung Trung bộ tới Nam Trung Bộ, sẽ gây mưa nhiều cho khu vực này, lượng mưa từ 500-700 mm, có nơi gần 1.000mm cho cả đợt.Trong khi đó, bản tin Zing kể: vì kết quả học tập kém, 112 sinh viên hệ chính quy của ĐH Luật TP.SG bị buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2017-2018.Báo Nguười Lao Động kể: có 3 người chết cháy ở tiệm vàng Thạnh Dũng, tỉnh Kiên Giang vì khó chạy thoát 3 lớp cửa sắt.Cháy tiệm vàng Thạnh Dũng ở ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái... khi phát hiện có cháy, 2 cháu Hồ Huy Hoàng (SN 2003, cháu nội bà Bùi Thị Quắn, SN 1957) và Bùi Đức Tính (SN 1999, cháu ngoại bà Quắn) đều gọi điện thoại cho ba mẹ mình để thông báo cháy và cũng cho biết là không mở được cửa.... Hậu quả, bà Quắn, cháu Hoàng và Tính bị chết cháy. Được biết, tiệm vàng Thạnh Dũng do bà Quắn làm chủ.Báo Dân Việt ghi lời Ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc (PGĐ) Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc cho phép nhấn chìm 62.000m3 bùn đất xuống biển xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi - nơi có khu du lịch Mỹ Khê "không gây bất kỳ ảnh hưởng, tác động gì đến bãi tắm của khu du lịch biển nơi đây"...Diện tích khu vực biển để nhận chìm gần 5 ha, có độ sâu lớn nhất theo hải đồ là -24,19m, thời gian thực hiện từ tháng 10.2017 - 3.2018. Với vị trí cho phép nhấn chìm là Tịnh Khê, nơi có khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh là Mỹ Khê, nhiều người dân bày tỏ lo ngại ảnh hưởng đến bãi tắm nơi đây.Có thiệt bãi tắm không bị thiệt hại?Báo The Leader ghi lời GS. Đặng Hùng Võ về tình hình tư bản Trung Quốc vào VN quậy: Việt Nam đang chấm cho Trung Quốc trúng thầu khá nhiều dự án lớn từ giao thông đến công trình xây dựng. Và thực tế kinh nghiệm trong thời gian qua chúng ta đã phải chật vật rất nhiều về các dự án của Trung Quốc như đường sắt trên cao tại Hà Nội vì chuyện chậm tiến độ, tăng vốn, chất lượng thi công... nhà đầu tư Trung Quốc giỏi huy động vốn, giải quyết bài toán vốn tốt hơn Viêt Nam. Tại Việt Nam chỉ có một "vở" bán nhà trên giấy để huy động vốn nhưng nhà đầu tư Trung Quốc có rất nhiều "vở" như làm chậm tiến độ, đưa ra những lý do chính đáng về tăng vốn...Bên cạnh đó, họ cũng rất biết cách trong việc sử dụng những công cụ tham nhũng, hay nói cách khác là “đút lót” để đạt được mục đích của mình.Bản tin BizLIVE ghi lời Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng những vụ việc như mua quan bán chức hay như vụ một cựu đại biểu Quốc hội khai có việc "chạy" vào Quốc hội.... đều phải được làm rõ để giải đáp cho dân, củng cố lòng tin của dân.Báo Tuổi Trẻ kể: Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.SG tuyển dụng vợ, người nhà vợ sai qui định...Ông Lý Hoàng Ánh đã đặc cách tuyển dụng vợ sai qui định; "đẻ" ra chức danh trợ lý ban giám hiệu; chi sai một số khoản thù lao nghiên cứu khoa học…Thời Báo Ngân Hàng ghi nhận rằng du lịch VN sẽ thành một cột trụ lớn: nhóm nghiên cứu về tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu của HSBC đã dự báo lượng khách du lịch của Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục tăng và tới năm 2018 sẽ vượt qua con số 9 triệu du khách. Điều này có nghĩa là ngành du lịch không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây mà còn góp phần hỗ trợ quan trọng cho sản lượng tương lai.Do đó HSBC cho rằng, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong những năm tới nếu như chương trình miễn thị thực còn tiếp tục, hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện và môi trường kinh tế và chính trị tại các nước khác thuận lợi.Báo SGGP ghi lời ĐB Nguyễn Thị Thuỷ phát biểu tại phiên họp Quốc hội, nói về công tác quản lý Nhà nước với trẻ em nói chung và với trẻ em bị xâm hại nói riêng, nêu rõ “còn nhiều hạn chế”. Theo quy định pháp luật hiện hành, có 15 cơ quan có trách nhiệm, trong đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối. Nhưng đến nay chưa có cơ quan nào có số liệu chính xác về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Tất cả đều lấy số liệu theo các vụ án bị khởi tố.Trong khi đó, gia đình cố nghệ sĩ Út Bạch Lan từ chối làm hồ sơ NSND cho bà: Chia sẻ với VnExpress, chị Huỳnh Ngọc Hạnh - cháu ruột và là con gái nuôi của cố Nghệ sĩ Ưu tú Út Bạch Lan - cho biết mới đây, nhóm nghệ sĩ thuộc đoàn Kim Chung xưa ngỏ ý giúp gia đình làm hồ sơ gửi lên cơ quan chức năng về việc truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho bà. Tuy nhiên, thay mặt gia đình, chị Ngọc Hạnh đã từ chối.Bản tin Zing ghi nhận: ĐH Fulbright Việt Nam không tuyển sinh bằng bảng điểm, thi cử...Khóa cử nhân đầu tiên của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) dự kiến nhập học vào mùa thu năm 2018. Sinh viên được tuyển chọn thông qua bài luận, phỏng vấn, chứ không phải thi cử.