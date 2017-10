Đài Loan: Du Lịch An Toàn

TAIPEI, Đài Loan -- Tuyệt vời là Đài Loan... Bản tin RTI ghi lời Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân: Đài Loan là quốc gia có môi trường du lịch an toàn...Ngày 27/10 Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân tham dự Lễ khai mạc Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc lần thứ 25 năm 2017, ông phát biểu cho biết, giới truyền thông quốc tế tán thưởng sự quyến rũ của du lịch Đài Loan, thậm chí còn đánh giá Đài Loan là 1 trong 10 quốc gia nhất định phải ghé thăm năm 2017. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1/11 Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan công bố Đài Loan là thành viên chính thức gia nhập vào kế hoạch nhập cảnh toàn cầu của Mỹ, thành quả này ngoài thể hiện tình bằng hữu sâu sắc giữa Mỹ và Đài Loan mà còn có ý nghĩa Đài Loan là một quốc gia có môi trường thương mại và du lịch an toàn đáng để khách nước ngoài tin tưởng.Phó tổng thống Trần Kiến Nhân chỉ ra rằng, trong những năm gần đây giới truyền thông bị thu hút bởi sự quyến rũ rất riêng của hòn đảo Đài Loan, trong bảng xếp hạng 10 quốc gia nhất định phải ghé thăm trong năm 2017 do tạp chí du lịch Anh Quốc ROUGH GUIDES bình chọn, Đài Loan đã lọt vào top 1 trong 10 quốc gia trong bảng bình chọn. Ngoài ra CNN cũng giới thiệu Đài Loan là 1 trong 13 địa điểm du lịch mới của thế giới. Với những thành quả du lịch trên ch thấy dưới sự nỗ lực của Đảng chấp chính và Đảng đối lập, đã từng bước làm sâu sắc ấn tượng về hình ảnh và chất lượng du lịch Đài Loan trong lòng du khách quốc tế.Phó tổng thống Trần Kiến Nhân chỉ ra rằng, vào hôm ngày 26/10 vừa qua Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã tuyên bố vào ngày 1/11 sắp tới cũng là ngày kỷ niệm 5 năm ngày Đài Loan gia nhập kế hoạch miễn thị thực Mỹ, sẽ chính thức đưa Đài Loan vào danh sách quốc gia thứ 4 tại Châu Á và là quốc gia thứ 12 trên thế giới gia nhập vào kế hoạch nhập cảnh toàn cầu Mỹ.Baả tin RTI ghi lời Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nói: “Sau khi Đài Loan trở thành đối tác trong kế hoạch nhập cảnh toàn cầu của Mỹ, trong tương lai công dân mang quốc tịch Đài Loan và du khách quốc tịch Mỹ đều có thể hưởng ưu đãi thông quan thuận tiện và nhanh chóng. Công dân Mỹ cũng sẽ là đợt khách du lịch không thường trú đầu tiên được sử dụng hệ thống thông quan tự động E-Gate của Đài Loan. Trước thành quả này ngoài việc thể hiện sự gắn bó lâu bền của tình hữu nghị hai nước, còn thể hiện Đài Loan là một quốc gia an toàn, môi trường kinh doanh du lịch Đài Loan xứng đáng để khách du lịch quốc tế tin tưởng.”