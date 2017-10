Lụa Tàu, Cắt Chim, Lên Gối, Du Lịch Răng, Chuyển Hóa...

Xuân NiệmCậu chuyện Lụa Tàu mang nhãn hiệu Lụa Ta vẫn còn nhức nhối... Nhưng không mấy ai ngạc nhiên, vì kiểu kinh doanh như thế hiểu ngầm là thường. Vì văn bằng Tiến sĩ còn giả mạo, huống gì mấy khoanh vải lụa...Vấn đề là từ lâu rồi, làng Nha Xá không thấy Khaisilk vào mua nữa, theo Báo Sao Star: Ông Hoàng Khải - Chủ tịch tập đoàn Khaisilk thừa nhận bán lụa nguồn gốc Trung Quốc, và 50% còn lại chủ yếu là lụa của làng Nha Xá (Hà Nam). Tuy nhiên, nhiều người dân làng nói trước đây họ có biết Khaisilk nhập lụa từ đây nhưng hiện không có hoặc rất ít.Nhiều ngày qua, vụ nhiều khách hàng lên tiếng tố khăn lụa thương hiệu Khaisilk có tới 2 nhãn mác là “Made in China” và “Made in Vietnam” đã thu hút sự quan tâm của dư luận.Ngay sau vụ lùm xùm này, ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khaisilk thừa nhận thương hiệu mình có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc 30 năm qua và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.Báo Lao Động kể chuyện khi cô vợ nổi ghen: Ngày 27.10, Công an thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nạn nhân bị cắt “của quý” trú tại địa bàn đã vào tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều trị.Trước đó, khoảng 1h sáng 27.10, tại nhà riêng, anh Nguyễn Khắc Th. (SN 1984, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo) bị vợ là Nguyễn Thị H. (SN 1985) dùng dao cắt dương vật.Bản tin VietnamNet ghi rằng vào ngày 26/10 trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ngắn chỉ vài giây mô tả sự việc 1 chiến sĩ CSCĐ đã có hành vi “lên gối” đối với 1 nam sinh trên đường phố....Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 25/10 tại đường Bến Vân Đồn, P.12, Q.4.Vụ việc xảy ra có nhiều người dân chứng kiến; họ tỏ ra bất bình trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSCĐ đánh học sinh.Báo SGGP ghi thêm: Tạm đình chỉ công tác cảnh sát cơ động thúc gối vào bụng nam sinh.Trước mắt, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động xác nhận người trong clip thúc gối vào bụng một nam sinh là người thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, hiện đã bị phía đơn vị chủ quản tạm đình chỉ công tác để chờ điều tra xử lý.Báo Người Lao Động ghi lời Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ngày 26-10 cho biết được giao nhiệm vụ tái cơ cấu ở ngân hàng yếu kém, cán bộ đã tìm cách từ chối, nếu bị điều sang thì xin thôi nhiệm vụ, chuyển đi nơi khác.... Bởi theo ông Hưng, trong thực tế triển khai tái cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, việc thiếu quy định cụ thể đã ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ thực hiện. Cán bộ được phân công tham gia tái cơ cấu không phải là công chức Nhà nước nên họ từ chối khi được phân công. Còn nếu bị điều sang rồi thì xin thôi nhiệm vụ, chuyển đi nơi khác.Báo Tuổi Trẻ kể: Gần 500 học sinh của Trường tiểu học Lái Hiếu (phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) và Trường tiểu học Nguyễn Hiền (phường Hiệp Thành) bị đau bụng và nôn ói sau khi uống sữa ở trường.Khoảng 7h sáng 27-10, Trường tiểu học Lái Hiếu cho học sinh toàn trường uống sữa Milo của nhãn hàng Nestle. Khoảng 30 phút sau khi uống sữa, các em bắt đầu có hiện tượng nôn ói, đau bụng, chóng mặt và tiêu chảy…Du lịch để làm răng? Hình như Sài Gòn dẫn đầu cả nước. Báo Hà Nội Mới kể rằng ngành nha khoa TP SG đang có bước tiến thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch nha khoa. Đời sống người dân đang được cải thiện, nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn tạo nên nguồn thu tiềm năng từ ngành du lịch nha khoa. Theo thống kê, hiện nay phân khúc khách hàng nha khoa nội địa tại TP SG chiếm 75% và 25% còn lại là khách quốc tế, Việt kiều. Ngành nha khoa đang tạo cơ hội lớn cho khách hàng của ngành du lịch thành phố.VOV kể: Cháu dùng chày gỗ đánh bà nội, ra tòa mặt… tỉnh queo.Ngày 27/10, TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Trí Duy Khánh (SN 1997, trú ở xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) 9 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 1, Điều 104-BLHS.Báo Người Đưa Tin kể chuyện chiếc cầu sắp gãy: Cầu Hà Tân là cây cầu nối xã Duy Vinh với trung tâm huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam đang bị sụt lún nghiêm trọng, hàng nghìn hộ dân ở đây nơm nớp lo sợ mỗi lần phải đi qua cây cầu này.Là con đường huyết mạch của hơn 13.000 hộ dân, trong đó có 8.000 hộ thuộc xã Duy Vinh, cây cầu Hà Tân thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang khiến những người dân nơi đây hết sức lo lắng mỗi lần lưu thông qua lại.Báo Gia Đình & Thời Đại kể: Hơn 6 năm nay, căn nhà nhỏ của cô giáo Lê Thị Châu (khu dân cư Lộc Phước 3, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) luôn mở rộng cửa để dạy kèm miễn phí cho những HS tiểu học trong vùng. Ngoài dạy chữ cho các em, cô Châu còn thầm lặng trích những đồng lương hưu ít ỏi của mình, góp thêm một phần bé nhỏ như là một cách để nhen lên trong các em HS có hoàn cảnh khó khăn niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp ở đời để đi tiếp trong cuộc hành trình chữ nghĩa.Bản tin VietnamPlus kể chuyện quận 6, Sài Gòn: Ngôi trường đầu tư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang sau 4 năm... Trường Tiểu học Phú Định rộng hơn 6.500 m2, nằm lọt trong khu dân cư mới thuộc phường 10, quận 6 với 4 con đường bao xung quanh, ở vị trí đẹp, rất thuận tiện cho việc đi học, thế nhưng gần chục năm nay, ngôi trường này hoàn toàn vắng bóng người.Có nhà báo nào bị diễn biến hòa bình chưa? Hà Nội Mới kể: Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2017), sáng nay (27-10), tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người làm báo, báo Nhà báo và Công luận tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí và truyền thông”.Hình như chỉ có nhà báo Hồ Chí Minh diễn biến hòa bình sớm nhất: ông đòi tự do báo chí, đòi dân chủ, đòi quyền người... từ đầu thế kỷ 20 lận. Vậy mà qua thế kỷ 21 còn chuư có gì.