Chuyên Gia: Vũ Khí Hóa Học Của Bắc Hàn Nguy Hiểm Hơn

WASHINGTON - Kho vũ khí hoá học, sinh học của Bắc Hàn là nguy hiểm hơn nhiều đầu nổ nguyên tử mà Puongyang đang ra sức thu nnỏ để đặt vào phi đạn tầm xa.Tin mới xuất xứ từ phúc trình của Belfer Center for Science and International Affairs tại Harvard University cho hay: Bắc Hàn có khả năng trút dung dịch chưá vi trùng gây bệnh than, bệnh đậu muà và sốt xuất huyết xuống mục tiêu dân sự.Các nhà nghiên cứu tin rằng Bắc Hàn là nguồn cung cấp vũ khí sinh-hóa-học lớn hạng 3 thế giới với ít nhất 13 chủng loại vi trùng gây bệnh truyền nhiễm.Phúc trình Belfer báo động: hiểm họa từ Pyongyang không chỉ là bom hạt nhân và phi đạn liên lục địa.Cựu phụ tá bộ truởng quốc phòng Andrew Weber chuyên trách vũ khí hủy diệt quy mô tỏ ý mong muốn các mối đe dọa này đuợc xem là nghiêm trọng không kém.Chuyên gia cho biết: vài kilogram bào tử anthrax, dung luợng bằng vài chai ruợu nho có thể giết 50% dân số 1 thành phố.