25 Thị Tứ Dân Hạnh Phúc Nhất: 8 Nơi Ở Cali, Quận Cam Lọt Sổ

QUẬN CAM, Calif.--Bạn có thể nghĩ rằng nơi bạn cư ngụ là nơi để sống hạnh phúc nhất… Thí dụ, Little Saigon, nơi bạn chỉ nói tiếng Việt hàng ngày là đủ, chỉ đọc báo tiếng việt và xem truyền hình tiếng Việt. Muốn hít thở không khí thiên nhiên là bước ra ven biển đẹp một cách thể thao nơi từng tổ chức các trận trượt ván trêns óng ở Huntington Beach, hay nơi đẹp một cách nghệ thuật là Laguna Beach.Tuy nhiên, trong danh sách 25 thị tứ để cư dân sống hạnh phúc nhất lại không có Quận Cam. Nơi đông dân Việt thứ nhì Hoa Kỳ là San Jose đứng hạng 6 danh sách này.Theo bản thống kê của National Geographic, khảo sát để tìm các nơi sống hạnh phúc nhất, dựa vào nguồn nước, cảnh đẹp thiên nhiên, số lượng người đi xe đạp, các đường mòn đi bộ vùng nói, hu vực bảo tổn thiên nhiên, sự phát triển thành thị bền vững, tuổi thọ cư dân, sức khỏe cư dân, tài chánh, cảm xúc… đã liệt kê 25 thành phố sống hạnh phúc nhất qua 250,000 cuộc phỏng vấn người dân Mỹ.Danh sách do National Geographic đưa ra, theo thứ tự cư dân hạnh phúc nhất là ở 25 thành phố Mỹ:1. Boulder, Colorado2. Santa Cruz-Watsonville, California3. Charlottesville, Virginia4. Fort Collins, Colorado5. San Luis Obispo-Paso Robles Arroyo Grande, California6. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California7. Provo-Orem, Utah,8. Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut,9. Barnstable Town, Massachusetts10. Anchorage, Alaska11. Naples-Imokalee-Marco Island, Florida12. Santa Maria-Santa Barbara, California13. Salinas, California14. North Port-Sarasota-Bradenton, Florida15. Honolulu, Hawaii16. Ann Arbor, Michigan17. San Francisco-Oakland-Hayward, California18. Colorado Springs, Colorado19. Manchester-Nashua, New Hampshire20. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, California21. Washington, D.C.-Arlington and Alexandria, Virginia22. Minneapolis-St. Paul-Bloomington, Minnesota-Wisconsin23. San Diego-Carlsbad, California24. Portland-South Portland, Maine25. Austin-Round Rock, Texas.