Đấu Tranh Vì Đạo Pháp và Dân Tộc

Sự kiện và thời sự: Trong những ngày Quốc Hận 30-4 của năm 2017, 42 năm sau quốc gia dân tộc VN và các tôn giáo trong nước nhà VN bị CS Bắc Việt cưỡng chiếm thống trị, ở hai tỉnh Vĩnh Long và An Giang có hai cuộc đấu tranh tiêu biểu liều mình hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.Một, gia đình Ông Vương văn Thả, Phật giáo Hòa Hảo ở An Phú, Chợ Mới, An Giang lên tiếng vạch trần hành động gian ác của Hồ chí Minh và CS. 9 người trong gia đình Ô. Thả có cụ bà 80 tuổi và em bé 4 tháng tuổi, bị công an bao vậy, cô lập, bị cắt hết điện nước, nội bất xuất, ngoại bất nhập trong suốt 14 ngày. CS còn cho công an giả dạng côn đồ liên tục ném đá vào nhà Ông Thả, hiện tình gia đình ông Vương Văn Thả đang rất nguy kịch. Gia đình Ô Thả cố tử thủ tại nhà với bình xăng và bình ga sẵn sàng phóng hỏa tìm cái chết, quyết không bị lọt vào tay nhà cầm quyền cộng sản. Công an hàng mấy trăm người bao vây bên ngoài mà không dám tấn công vào, suốt cả 20 ngày. Tin tức loan truyền qua các trang mạng xã hội, đi khắp thế giới. Công an ép buộc bà con thuyết phục Ông Thả ngưng sẽ được khoan hồng. Ông Thả thừa biết nếu ngưng CS sẽ bắt nguội. Nên Ông Thả chỉ đòi quốc tế cụ thể là Toà Lãnh sự Mỹ can thiệp.Hai, CS viện cớ Anh Nguyễn Hữu Tấn có quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ, bắt đem về công an tỉnh Vĩnh long để cắt cổ chết. Tin cho biết ngày 2 tháng 5 năm 2017, lúc 5 giờ chiều, hơn 200 công an Tỉnh Vĩnh Long xuống xét nhà, dù không có vật chứng, vẫn bắt về Công an Tỉnh Vĩnh Long. Đến 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5 năm 2017, gia đình Anh Tấn đến hỏi thăm tin tức, Công an cho biết là ông Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao cắt cổ tự tử rồi. Đến 18 giờ cùng ngày công an đưa xác ông Tấn về giao cho gia đình anh, mọi người không ai tin rằng ông Tấn tự cắt cổ mình được. Cắt đến đứt tiện và lòi cổ họng ra ngoài. Đầu lại có một lổ hỏng. Phía sau ót lại bị mềm nhũng ra như bị vật cứng đánh vào rất mạnh.Gia đình Anh Tấn là gia đình theo đạo Phật Giáo Hoà Hảo ở vùng Phật Giáo Hoà Hảo suốt thời Chiến Tranh VN. Đó là xã Thành lợi trước 1975 gọi là “Chợ Bà” thuộc quận Bình Minh căn cứ địa của Phật Giáo Hoà Hảo sát Tây đô Cần thơ. Anh Nguyễn hữu Tấn, 38 tuổi, tín đồ PGHH ăn chay trường và sống bằng nghề bán đồ chay, bà con và đồng đạo trong vùng rất thương mến. Gia đình và bà con trong xóm quyết để hòm trước nhà đòi công lý.Phân tích đối chiếu: Là những người từng được đồng bào trong hai tỉnh An giang và Vĩnh long dành cho lá phiếu đưa vào Hạ Viện VNCH, một dân biểu An Giang từ Florida điện thoại báo động cho người viết bài này ở Little Saigon vốn là dân biểu Vĩnh Long biết về vụ Ông Thả. Người đồng viện ở Little Saigon trả lời đã cho hay thêm Anh Tấn bị công an CS cắt cổ. Báo chí Việt ngữ loan tin khá đầy đủ, quân dân cán chính VN Cộng Hoà và các tôn giáo rất bất bình về hành động quá gian ác của CSVN. Hội đồng Liên tôn hải ngoại đã ra quyết nghị. Dân biểu nghị sĩ gốc PGHH tỵ nạn CS ở Mỹ đang liên lạc làm văn thư báo động và yêu cầu Mỹ can thiệp.Riêng người viết bài này từng cùng anh em cán bộ nhiều năm công tác “xây dựng nông thôn” ở Quận Bình minh, coi Quận Bình Minh là quận an ninh nhứt Vĩnh Long. Và cũng là người phụ trách chương trình “chống khủng bố” (counter terror-demolition units) sau đổi thành “Thám sát tỉnh” (Provincial Reconnaissance Unit) của Toà Đại sứ Mỹ giúp cho tỉnh Vĩnh Long không thể không nghiêng mình kính phục đồng bào đồng đạo dù đang phải sống trong gọng kềm CS vẫn dũng cảm đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp. Càng kính phục khi thấy đồng đạo vẫn âm thầm đào tạo đàn hậu tấn như Anh Tấn sanh sau Chiến tranh VN, như Anh Thả vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu, chiến đấu chống CS.Anh Tấn đã đền xong nợ nước như Đức Thầy Huỳnh Giáo chủ đã nói trong Sấm Giảng: “Kẻ chết đã xong rồi một kiếp, Người sống còn tái tiếp noi gương.” Gia đình của Anh Tấn và đồng đạo trong vùng quận Bình Minh và xã Thành lợi vẫn tiếp tục đấu tranh trực diện với CS và công an CS cực kỳ gian ác trong vụ này.Công an họp báo nói Anh Tấn tự sát bằng dao rọc giấy lấy trong cặp của công an điều tra. Nhưng những người có học Hình Tội học, và biết về thủ tục điều tra không thể tin giải thích của công an Vĩnh Long được. Cũng như thân phụ Anh Tấn là Ông Nguyễn Hữu Quân tố cáo công an giết con Ông, vào khuya ngày 3/5 trên đài RFA của Mỹ. Rằng “Khoảng 11 giờ trưa ngày hôm sau, trước sau có một bữa một, báo là con tôi cắt cổ tự vẫn, nhưng cắt cổ gì mà cái đầu móp, cuống họng cắt hết trơn luôn vòng ra phía sau chỉ còn có một chút. Nếu nó tự vận thì đâu có lủng lỗ đầu rời cuống họng rời ra hở ra chừng năm sáu phân, nằm dưới gạch mà máu văng tung tóe hết trơn tui thấy tui xỉu luôn. Tôi nhờ chính quyền làm rõ vụ này nếu không thì tôi không đồng ý.” Theo Lê Nguyễn Hương Trà thuật trên Facebook nói thân phụ Anh Tấn cho biết “Gia đình quyết định để thi hài đến ngày 8 Tháng Năm và nếu công an không minh oan sẽ chở thi hài đi khắp cửa công quyền Vĩnh Long kêu oan.”Cái kiểu CS giết người dân vô tội, người yêu nước đấu tranh ngay trong đồn công an, không phải là trường hợp cá biệt mà đã thành phổ biến, thành phong trào CS công an giết dân trong đồn bót lâu rồi. Báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhiều lần đã đề cập. Tổ chức quốc tế Human Rights Watch nhiều lần kêu ca nạn công an CS quá lộng hành. Ba chương trình Việt ngữ của hai đài Mỹ RFA và VOA và RFI của Pháp nhiều lần tường thuật và phê phán.Bao lâu nước Việt Nam còn bị Đảng CSVN độc tài đảng trị toàn diện, thì chế độ cai trị còn là chế độ siêu cảnh sát trị, công an cảnh sát còn là lực lượng chuyên chính đối với người dân, thì việc công an đánh chết người có tăng, chớ không có giảm. Tệ nạn này sẽ như tham nhũng, thành quốc nạn cho quốc gia dân tộc VN trong thời mạt pháp, quỉ đỏ hoành hành.Đảng CS Nhà Nước dùng công an làm phương tiện thực hiện một loại khủng bố gọi là khủng bố của nhà nước. Đảng Nhà Nước CSVN dùng côn đồ trấn áp người dân. Các chế độ độc tài thường dùng loại khủng bố này. CS thường dùng nhứt./.(Vi Anh)