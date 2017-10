Cali: Định Tăng Lương Giáo Viên $100,000/Năm, Tài Trợ Bằng Thuế Thương Vụ Tăng 2%

Các cử tri tại California có thể sẽ phải quyết định xem lương của giáo viên có nên phù hợp với các nhà lập pháp tiểu bang ở mức chi tiêu của việc gia tăng trong thuế thương vụ.California Trust for Public Schools, là tổ chức gây quỹ giáo dục, sẽ thu thập chữ ký cho một dự luật mới gọi là The Teacher Fair Pay Act (Dự Luật Trả Tiền Công Bằng Giáo Viên) nhắm mục đích tu chính văn bản của Luật Giáo Dục và Luật Thu Nhập và Thuế. Nếu thành công, người dân California sẽ bỏ phiếu tăng lương vào tháng 11 năm 2018.Dự luật sẽ thiết lập Quỹ California Achievement Trust Fund để bổ sung cho quỹ tiểu bang và địa phương đang có. Số tiền trong quỹ mới sẽ chỉ sẵn sàng dùng cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang cho mục đích bảo đảm rằng lương của giáo viên là có thể cạnh tranh với lương của các chuyên gia trong lãnh vực tư và lãnh vực công tương tự. Văn bản cho biết rằng, “Không có trường hợp nào mà một giáo viên dạy toàn thời gian […...] bị trả lương ít hơn một thành viên không phải lãnh đạo của Lập Pháp Tiểu Bang California.”Để trả cho việc tăng lương, tổ chức này đề nghị một loại thuế thương vụ mới đối với tất cả các nhà bán lẻ ở mức 2% của doanh thu. Để hậu thuẫn cho dự luật này, California Trust for Public Schools trích dẫn một số khuynh hướng đang lo ngại. Trong vòng 10 năm tới 100,000 giáo viên California được dự kiến sẽ về hưu, tuy các giáo viên mới rời bỏ nghề nghiêp ở mức 6 lần nhiều hơn các công chức khác trong khi số sinh viên tốt nghiệp đại học được chuẩn bị để trở thành giáo viên thì sút giảm tới 76% trong vòng một thập niên vừa qua.Phúc trình mới nhất từ Tổ Chức Phát Triển Và Hợp Tác Kinh Tế (OECD) cho thấy rằng trong khi giáo viên tại Hoa Kỳ kiếm nhiều hơn các đồng nghiệp quốc tế của họ với lương khởi đầu $42,500 so với chưa tới $31,000, các giáo viên tại Hoa Kỳ kiếm ra chưa tới 60 cents cho mỗi đồng đô la kiếm được bởi những người khác với cấp giáo dục của họ, là chênh lệch lớn nhất của bất cứ quốc gia nào trong tổ chức OECD. Phúc trình cũng cho thấy rằng các giáo viên Mỹ làm việc nhiều giờ hơn, gần 270 giờ nhiều hơn giáo viên quốc tế.