Hồ Sơ Panama: Lãnh Đạo Châu Phi Chuyển Tiền Ra Hải Ngoại

PANAMA CITY - 1 phúc trình mới về “Hồ Sơ Panama” là thông tin phô bày các hoạt động ngầm chuyển tiền ra ngoài nước của viên chức, Tướng lãnh, doanh nhân Phi Châu.Tài liệu tựa đề “The Plunder Route to Panama” tố cáo hàng ngũ lãnh đạo châu Phi không chỉ nhận hối lộ của công ty ngoại quốc và trốn thuế mà còn thiết lập các cơ cầu quyền lực do bạn bè hay thân nhân điều khiển để tham nhũng bạc tỉ MK gửi trương mục ngoài nước. Tình trạng này gây thiếu hụt ngân sách triền miên, hạn chế phát triển và giữ dân thuờng ở mức sống nghèo khó.Cuộc điều tra của 1 tổ hợp phóng viên đuợc gây hứng khởi bởi “Panama Papers”, là bộ hồ sơ đồ sộ trước đã phô bày các công ty bình phong và trương mục ngoài nước gồm tên tuổi vô số viên chức Phi Châu – phúc trình mới muốn tìm đầu mối tại châu Phi, nơi gửi tiền bẩn ra ngoài.Nhà báo Maxime Domegni của Togo nói “Cuộc điều tra này cho thấy mức độ can dự đường dây trộm cướp liên quan với các quan lớn”.Phúc trình về cuộc điều tra thực hiện bởi African Investigative Publishing Collective, Africa Uncensored và Zam Magazine gồm 1 số chi tiết về 7 quốc gia: Togo, Mozambique, Congo, Rwanda, Burundi, Bostwana và Nam Phi.Với Togo, 2/3 tài nguyên phosphate (là thành tố chính của phân bón) là độc quyền xuất cảng của gia đình TT Faure Gnassinge, lãnh đạo Togo từ 50 năm.Ông Domegni cho hay: phosphate là 40% nguồn thu xuất cảng khoáng sản và 80% dân số Togo sống dưới ngưỡng nghèo khó.Tương tự, tại Mozambique, hàng chục Tướng, bộ trưởng và đảng viên cao cấp nắm giấy phép khai thác hồng ngọc trong khi dân vùng mỏ bị cướp đất, bị đánh, bị giết.Tại Bostwana, TT Khama cùng thân nhân và bạn bè kiểm soát hoàn toàn kỹ nghệ du lịch béo bở.Tại Congo, quyền kiểm soát mọi ngành kinh tế của gia đình Kabila không là bí mật.Tuy nhiên, nhà báo nhận thấy có dấu hiệu lạc quan – tại Nam Phi, đã thấy bằng chứng của thành công khi các ngân hàng đóng cửa trương mục của gia đình Gupta, là nhóm làm việc rửa tiền giúp TT Zuma, tuy Zuma còn bám giữ quyền lực. Nam Phi là quốc gia tương đối dân chủ hơn các nước trong vùng, theo đánh giá của nhà tranh đấu chống tham nhũng Jean-Claude Mputu.