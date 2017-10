Cựu Tổng Thống Vincente Fox Chế Giễu Tranh Cử Tổng Thống Chống Trump

MEXICO CITY - Cựu TT Vincente Fox 75 tuổi của Mexico có mặt trong danh sách đối tượng đả kích bằng thông điệp twitter của TT Trump – cựu TT Mexico thời kỳ 2000-2006 vừa phóng chiến dịch chế giễu TT tỉ phú địa ốc. Trong hàng loạt twitter và video, ông Fox phát biểu về hàng núi nan đề ảnh hưởng công dân Hoa Kỳ. Trong 1 video ghi ngày 7-9, ông Fox tự hỏi làm sao ông Trump có thể làm TT – qua video 5 phút này, ông Fox hãnh diện tuyên bố quyết định tranh cử TT Hoa Kỳ.Trong video, ông Fox làm giấu hiệu tục tĩu bằng ngón tay giữa chỉ vào biểu tượng tranh cử là con dê mang 2 bảng hiệu “Vincente for President” và “A taco truck on every corner - xe bán món taco tại mỗi góc phố”.Theo lời ông Fox, người như ông Trump là TT thì ai cũng có thể làm TT. Ông Fox dùng tiếng tục tĩu bắt đầu bằng mẫu tự F để đả kích ý định xây tường biên giới của TT Trump.Ông cũng lên tiếng thách thức số chuyên gia phỏng đoán chủ trương tường ngăn biên giới là hiệu quả – ông đặt vấn đề : nên hay không xây tường biên giới bằng 25 tỉ MK mà là vô hiệu với những chiếc thang trị giá chỉ 25 MK.Ngoài ra, cựu TT Mexico hô hào Canada đừng để Trump ngăn cản sự phát triển của Bắc Mỹ bằng thương uớc tam phương.Ông Fox hô hào “Cùng nhau làm, chúng ta mạnh hơn”.