Tyler Diệp Dẫn Đầu Vận động Tranh Cử Ghế Dân Biểu Địa Hạt 72

Từ trái, Cựu DB Trần Thái Văn, DB Steven Choi, ƯCV Tyler Diệp và DB Travis Allen. (Hình Robert Nguyễn cung cấp)Lê MinhGarden Grove (CA) –Dân biểu Steven Choi (CH, Irvine) đã gây ngạc nhiên cho mọi người, ông đã tuyên bố chính thức ủng hộ (endorsement) Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, tranh cử chức vụ Dân biểu Tiểu bang, Địa hạt 72 vào tháng 11, 2018, chiếc ghế này do Dân biểu (DB) Travis Allen đang nắm giữ.Tiến sĩ Choi cho biết đã làm việc với Nghị viên (NV) Tyler Diệp từ khi ông còn là thị trưởng thành phố Irvine, California (2012-2016). Ông ca ngợi Tyler là người trẻ có khả năng, nhiều nhiệt huyết và uy tín đã dẫn ông tới quyết định ủng hộ Tyler. DB Choi cần những người như Tyler năng nổ trên Quốc hội California.Được biết, Địa hạt 72 trước đây là 68, Luật sư Trần Thái Văn đã đại diện trong 6 năm. Thời gian này, NV Tyler Diệp là người phụ tá năng động cho cựu DB Văn, Tyler có nhiều cơ hội học hỏi sâu rộng về lãnh vực Lập pháp. Sau nhiệm kỳ đáo hạn của DB Văn, nhà cố vấn tài chánh Travis Allen (Huntington Beach) đã thắng cử vào địa hạt 72, ông đã làm việc sát cách với các dân cử người Mỹ gốc Việt trong các thành phố Fountain Valley, Garden Grove và Westminster thuộc địa hạt Little Saigon, Họ đã hỗ trợ và phục vụ cho quyền lợi chung của cư dân trong địa hạt, trong đó có công đồng người Mỹ gốc Việt đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt chính trị dòng chính tại tại Quận Cam.Hiện nay, DB Allen đang nỗ lực vận động cho chức vụ Thống đốc California 2018 với chủ trương cắt giảm thuế, trợ giúp giới tiểu thương, tìm phương cách giữ các đại công ty không rời bỏ California vì vấn nạn đóng thuế quá cao do chính quyền đương thời chủ trương. Các đại công ty như Toyota, Boeing, Hughes Aircraft, Nestle USA… đã lần lượt bỏ California để đến những tiểu bang có chính sách đánh thuế thương mại nhẹ trong nhiều năm qua.Ngay sau khi tuyên bố tranh cử chức vụ Thống Đốc, DB Allen sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm 2018, ông đã nhanh chóng ủnh hộ NV Tyler Diệp tranh cử vào ghế Dân biểu, Địa hạt 72.“Nghị viên Tyler Diệp rất xứng đáng được tôi ủng hộ. Tyler, người có khả năng chính trị cao, am hiểu quyền lợi của cư dân trong địa hạt, Tyler đã vận động, kết hợp tốt đẹp, tạo được khối đa số trong Hội đồng Thành phố Westminster.”, DB Traivis phát biểu trong buổi gây quỹ thành công của Tyler Diệp với sự tham dự đông đảo của giới thương gia và dân cử tại nhà hàng Brodard Chateau vào cuối tuần qua.“Đã có cơ hội làm việc với NV Tyler Diệp trong nhiều năm, tôi không thể phủ nhận được tài năng, động lực phục vụ công chúng của Tyler, chúng ta sẽ cùng nhau tích cự vận động thành công, để có thêm tiếng nói của người trẻ Mỹ gốc Việt trên nghị trường Quốc Hội California” Cựu DB Trần Thái Văn nói.Luật sư Văn tiết lộ, ông đang vận động mạnh mẽ về tài chánh trong giới thuơng gia Mỹ-Việt, gây quỹ tranh cử cho Tyler.Mặt khác, NV Tyler còn nhận được ủng hộ của nhiều tổ chức uy tín như Hội Lincoln Quận Cam, một tổ chức nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng, thế lực chính trị tại Quận Cam và nhiều dân cử như Dân biểu Liên bang Mimi Walters, Ủy viên Thuế Tiêu Thụ Tiểu bang, bà Diane Harkey, DB Bill Brough, DB Phillip Chen, DB Vince Fong, Biên lý Quận Cam Tony Rackauckas, Cảnh sát trưởng Quận Cam Sandra Hutchens, hai Giám sát viên Quận Cam Michelle Steel, Andrew Do; Kiểm soát viên Quận Cam Eric Woolery và nhiều dân cử gốc Việt như Tổng Gíam đốc Hành chánh Quận Cam, Hugh Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Nghị viên Westminster Kimberly Hồ, Phó thị trưởng Fountain Valley Michael Võ, hai Ủy viên Giáo dục Học khu Garden Grove, Nguyễn Quốc Lân, Diana Nguyễn, 2 Ủy viên Giáo dục Học khu Westminster, Khanh Nguyễn, Frances Nguyễn và nhiều dân cử cấp thành phố chung quanh Quận Cam.Giới am tường chính trị dòng chính tại Quận Cam ngạc nhiên về sự ủng hộ thật sớm dành cho ƯCV Tyler Diệp và họ đưa ra nhận định Tyler đang dẫn đầu trong cuốc tranh cử tại Địa hạt, Tyler có nhiều hy vọng thành Dân biểu California vào tháng 11 năm 2018.Địa hạt 72 bao gồm nhiều thành phố như Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Huntington Beach, Midway City, Rossmoor, Seal Beach, Westminster và một phần Santa Ana với khoảng 170,000 cử tri đi bầu, trong đó cử tri Việt chiếm một tỷ số phiếu bầu quan trọng trong mọi cuộc tranh cử tại địa hạt.