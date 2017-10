TC Sắp Trở Thành Nguồn Viện Trợ Lớn Nhất Thế Giới; Mỹ Viện Trợ 394.5 Tỉ Từ 2000-2014; TC Viện Trợ 344 Tỉ MK

BEIJING - Trong lúc chính quyền Trump cắt giảm ngoại viện, Trung Cộng có thể qua mặt Hoa Kỳ trong nay mai về viện trợ giúp các nước đang phát triển – các nhà nghiên cứu của AidData (trụ sở Hoa Kỳ) cho hay: giữa 2000 và 2014, Trung Cộng chi hơn 344 tỉ MK về viện trợ hay các hình thức hỗ trợ khác cho 140 nước.Theo phúc trình của AidData, cùng trong thời gian này, tổng số viện trợ của Hoa Kỳ là 394.6 tỉ MK.Nội dung của phúc trình AidaData đuợc cung cấp bởi Heidelberg University của Đức, Harvard University, và College of William and Mary (tại Hoa Kỳ).Cơ hội mở rộng ảnh hưởng bằng viện trợ của Trung Cộng phát sinh từ Tháng 3, khi TT tỉ phú New York xác nhận ý muốn giảm 32% viện trợ, là bằng 13.5 tỉ trong mọi chi tiêu phi quân sự ngoài nước.Tuy Trung Cộng đang theo sát Hoa Kỳ về viện trợ, chỉ 23% ngoại viện của Beijing là đúng định nghĩa chặt chẽ của Organisation for Economic Cooperation and Developments (ODA).Phân tích cho thấy 93% viện trợ của Washington là đúng định nghĩa, đuợc trực tiếp cấp cho các dự án phát triển.Các nhà nghiên cứu nhận thấy 2 dự án hải ngoại lớn nhât của Trung Cộng trị giá gần 34 tỉ MK là do China Development Bank cấp cho công ty năng luợng dầu quốc doanh Rosneft của Nga năm 2009 – Nga nhận hơn 35.9 tỉ MK tài trợ từ Trung Cộng.Nhưng, chi tiết về chính sách ngoại viện của Beijing là không rõ bởi chi tiết về các dự án và về các thương luợng không đuợc công bố.Theo định nghĩa rộng rãi về viện trợ, Trung Cộng có thể qua mặt Hoa Kỳ nay mai, theo thẩm định của chuyên gia Bradley Parks, 1 trong 5 thành viên tham gia dự án của AidData.