2 Quận OC, LA Thiếu 42% Thợ Bậc Trung

LOS ANGELES – Các công ty kỹ nghệ khu vực Los Angeles và phụ cận sẽ bị thiếu tới 42% công nhân đối với các nghề đòi khả năng tay nghề bậc trung trong các lĩnh vực từ chăm sóc y tế cho tới kỹ thuật điện toán, nếu các đại học cộng đồng không dạy đủ kỹ năng cho sinh viên cho các công ty, theo một cuộc nghiên cứu mới phổ biến tuần qua.Bản phúc trình đưa ra từ viện nghiên cứu lao động Center for a Competitive Workforce (CCW) cho thấy hai quận Los Angeles và Orange (Quận Cam) có thể sẽ thiếu công nhân bi đát, trừ phi các đại học cộng đồng đào tạo được công nhân tay nghề bậc trung cho phù hợp các kỹ nghệ tăng nhanh trong khu vực.Các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương cho biết sẵn sàng hợp tác với ngành giáo dục để đào tạo tài năng thích hợp.Gary Toebben, Chủ tịch Phòng Thương Mại Los Angeles Area Chamber of Commerce (LAACC), một đối tác của viện CCW, nói rằng LAACC thúc giục các đại học cộng đồng và tất cả các cơ sở giáo dục hậu trung học hãy hợp tác với các công ty để bảo đảm các sinh viên trở thành các nhân viên thành công trong khu vực Los Angeles.Bản phúc trình dài 90 trang khảo sát về 20 nghề và 28 đại học cộng đồng vùng Nam California để tìm xem khoảng cách giữa kỹ năng và việc làm.Bản văn dựa vào khuynh hướng phát triển dự đoán của khu vực và các văn bằng hay chứng chỉ do các cao đẳng cộng đồng cấp ra, để kết toán rằng sẽ có tỷ lệ 42% thiếu công nhân kỹ năng thích hợp cho 67,450 việc làm cần tuyển trong 5 năm tới.Dave Flaks, Chủ tịch Sở Phát Triển Kinh Tế Los Angeles (LAEDC) nói rằng trong tình hình kinh tế biến đổi vô lường, khu vực cần điều chỉnh lại việc đào tạo công nhân có kỹ năng bậc trung cho phù hợp nhu cầu.