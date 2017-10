Cali: Trước 1984 Miễn Học Phí Đại Học, Sau Đó Phải Vay; Từ 2004, SV Trường Công Cali Nợ Lên Tới 12 Tỉ Đôla

Khi Bernie Sanders và rồi Hillary Clinton tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 về việc miễn học phí đại học, các sinh viên tốt nghiệp Đại Học University of California như bác sĩ gây mê về hưu tại Los Angeles là Steve Auer không hy vọng chứng kiến các con một lúc nào đó khi học phí đại học được miễn là chỉ tiêu tại California, chứ không phải đề xuất cơ bản hôm nay.“Giáo dục gần như là miễn phí,” theo Auer, 75 tuổi, nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với Captital & Main. “Học phí, dĩ nhiên, là tên gọi, mà thực ra hầu như không có gì. Đó là sự thực của thời kỳ kỳ diệu mà tôi may mắn có đủ để lớn lên và đi học.”Trong thập niên 1960s, tiểu bang lấy học phí đối với các cư dân vào học các đại học và cao đẳng công lập tại California. Auer chỉ bị tính tiền, theo sổ sách của Đại Học UC Berkeley trong năm học 1963-64, $75 cho mỗi mùa học cho “các dịch vụ không phải là tiền học.”Nhưng học phí tại Tiểu Bang Vàng đã tăng cao như hỏa tiễn kể từ khi cựu Thống Đốc Cộng Hòa George Deukmejian xóa bỏ việc miễn học phí vào năm 1984. Các lệ phí ngẫu nhiên của thế hệ Auer đã biến đổi thành trị giá $34,000 ngày nay (gồm chi phí đời sống) cho một năm tại một đại học UC. Tại Đại Học California State University (CSU), giá là $25,060. Để giúp trả số tiền đó, các gia đình California sẽ lựa chọn một trong những cơ quan sau đây để vay tiền học, gồm Cal Grants, Pell Grants của liên bang, các học bổng đại học và Middle Class Scholarships.Với sự gia tăng số lãnh đạo giáo dục và chính trị, việc mang miễn học phí đại học trở lại California là quá dài hạn. Chỉ trong năm 2015, hơn một nửa sinh viên năm thứ 4 tốt nghiệp tại Đại Học UC và CSU với đống nợ học lên tới 1.3 tỉ đô la. Kể từ năm 2004, các sinh viên đại học công của California đã mang nợ học hơn 12 tỉ đô la.Món nợ đó là một thảm họa, theo giáo sư y khoa tại Đại Học UC San Francisco là Stanton Glantz, chủ tịch của the Council of University of California Faculty Associations, cho biết.