Las Vegas: Paddock Cất 1600 Viên Đạn, Gần 25 Ký Thuốc Nổ Trong Xe; Jesus Campos, Nhân Viên An Ninh, Khám Phá Paddock Đầu Tiên

LAS VEGAS - Những thông tin mới rợn người về vụ tàn sát tại Las Vegas cho hay tay súng Paddock có 1600 viên đạn dự trữ và 50 pound chất nổ trên xe hơi đậu tại bãi đậu xe của khách sạn – nhưng động lực tàn sát của y chưa đuợc biết trong khi hơn 100 nhà điều tra đào sâu thông tin và nhân chứng, vật chứng.Cảnh sát lục soát xe tìm thấy hơn 50 pound hoá chất Tannerite, là thuốc đạn súng trường, có thể dùng chế bom.Cảnh sát trưởng Lombardo tuyên bố sáng Thứ Năm: Paddock bắt đầu bắn lúc 10 giờ 05 phút tối Chủ nhật, sớm hơn 3 phút so với báo cáo ban đầu, và bắn trong 10 phút nhắm mục tiêu cách xa khoảng 1/4 dặm. Paddock bắn viên đạn cuối cùng lúc 10 giờ 15 phút.Cảnh sát vào phòng của Paddock lúc 11 giờ 20 phút, là hơn 1 giờ sau, thấy xác Paddock – 7 phút sau, cảnh sát vào buồng thứ nhì, không thấy ai khác.Jesus Campos là nhân viên an ninh không vũ trang khám phá tay súng Paddock tại tầng thứ 32 của khách sạn Mandalay Bay – Paddock thấy Campos qua camera đặt tại “lỗ nhòm - peephole” ở cửa phòng, quay súng bắn Campos.Ông Dave Hickey là chủ tịch nghiệp đoàn an ninh, cảnh sát và cứu hoả xác nhận Campos khám phá tay súng tàn sát trước khi đơn vị đặc biệt của cảnh sát (là SWAT) đuợc phái tới.Vì Paddock đã chắn cầu thang bộ dẫn tới hành lang, Campos dùng thang máy để tìm hung thủ đang bắn xuống đại nhạc hội – khi tìm cách vào phòng của Paddock, anh nhận biết của phòng đã đuợc che chắn trước khi đạn bay tới.Không có súng, anh dùng máy truyền tin nội bộ báo động ban an ninh của khách sạn. 1 số nhân viên an ninh tư và cảnh sát tới, bắn nhau với Paddock.Tổ SWAT tới khoảng 1 giờ sau khi Paddock ngưng bắn – SWAT phá cửa vào phòng, thấy xác của sát thủ trên sàn nhà.Ông Hickey khẳng định: nếu không có hành động can đảm của Campos, số nạn nhân bị tàn sát phải là nhiều hơn. 1 viên đạn còn nằm trong bắp đùi của Campos sẽ đuợc giải phẫu lấy ra sau.Ông Josep Lombardo, là cảnh sát trưởng Clark county, tin rằng sát thủ Paddock có các dự mưu sau cuộc tàn sát – khi phóng viên hỏi có hay không bằng chứng ám chỉ Paddock muốn sống sót hay đào thoát sau khi tàn sát đám đông xem đại nhạc hội tối chủ nhật, ông Lombardo trả lời “Yes” và không giải thích. Ông nói tới các camera mà Paddock đặt tại cửa phòng và tại hành lang để canh chừng.Chưa rõ với kế hoạch hành động sau cuộc tàn sát tại Las Vegas Strip, Paddock định làm gì nếu có thể bỏ đi trước khi cảnh sát tới.Ông Lombardo tuyên bố tối Thứ Tư: đang tìm biết có ai phụ giúp sát thủ trong việc chuyển 1 số lớn súng đạn tới phòng khách sạn trong âm mưu tàn sát đã đuợc hoạch định tỉ mỉ.Tin mới nhận sáng Thứ Năm từ báo Las Vegas Review-Journal cho biết tay súng Paddock đã lấy phòng khách sạn Blackstone nhìn xuống các địa điểm tổ chức hoà nhạc, gồm Lollapalooza, từ mấy tuần lễ trước.Buổi hoà nhạc tại Lollapalooza tập họp các ca nhạc sĩ Chance the Rapper, Lord và Blinke 182 diễn ra từ hôm 22 đến 24-9. Trong 1 tuần, Paddock thuê 3 phòng khách sạn – không rõ có phải Paddock đã do thám mục tiêu trước khi đặt súng tại tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.Cảnh sát trưởng Lombardo nói “Chúng tôi chưa biết”.Tờ Review-Journal cho hay: Paddock thuê phòng đầu tiên từ ngày 17 đến ngày 22-9, phòng thứ nhì từ ngày 21 đến ngày 23 và phòng thứ 3 từ ngày 24 đến ngày 28. Y lấy phòng tại Mandalay Bay ngày 28-9. Tại Blackstone Hotel, Paddock giữ phòng từ ngày 1 đến ngày 3-8, chấm dứt ngày 6-8. Sát thủ lấy phòng bằng mạng và không đến Blackstone Hotel, theo tin TMZ.