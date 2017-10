Cali: Ký Luật Mới Để Bảo Vệ Di Dân Lậu

SACRAMENTO, Calif.--Thống Đốc California là Jerry Brown (Dân Chủ) hôm Thứ Năm đã ký thành luật để ngăn cấm các viên chức cảnh sát và an ninh tiểu bang không được thực hiện luật di trú liên bang, và như thế biến California trở thành tiểu bang bao dung cho di dân bất hợp pháp.Luật này, đã được thông qua hồi tháng trước bởi quốc hội tiểu bang California, hầu hết là Dân Chủ, sẽ ngăn cấm cảnh sát California không được hỏi về tình trạng di trú của người bị giam.Luật này cũng ngăn cấm các cơ quan cảnh sát tiểu bang không được hỗ trợ các yêu cầu giúp đỡ về thực hiện luật di trú từ Sở Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) liên bang.Có khoảng 65% trên tất cả các vụ trục xuất là tư2ừ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát địa phương và viên chức ICE liên bang và lính biên phòng.Luật mới có tên là California Values Act (CVA), yêu cầu các trường học, bệnh viện, tòa án phải ra chính sách hạn chế việc thực thi luật di trú trong khuôn viên các cơ sở naỳ.Thống đốc Brown giải thích rằng luật mới ký sẽ bảo vệ an toàn công cộng và bảo vệ những người tới California làm việc rất cực nhọc và làm cho tiểu bang này tốt đẹp hơn.Dù vậy, các viên chức di trú liên bang sẽ còn đươc phép thẩm vấn những người bị giam tại các cơ sở cảnh sát và an ninh California, nhưng bị cấm giữ văn phòng thường trực trong nhà tù tiểu bang hay nhà tù điạ phương.Các dân cử Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống, nhưng không đủ phiếu ngăn cản.Sở ICE tháng trước cho biết đã trục xuất 211,000 di dân lậu cho tới hết ngày 9 tháng 9/2017, khoảng 3 tuần trước khi hết năm ngân sách.ICE đã tăng cường bắt giam 43% kể từ Trump nhậm chức, trong đó 28,000 người không bị buộc tội gì, chỉ trừ tội di dân lậu.