Viết cho mùa tạ ơn 2017



Giao chỉ, San Jose



Cơ quan IRCC, Viet Museum Dân Sinh Media sẽ tổ chức 2 ngày vô cùng đặc biệt.

1)Ngày thứ bẩy 18 tháng 11-2017 là ngày Thank You America tại hội trường Santa Clara County. Xin đọc bản tin và thiệp mời đính kèm. Vào cửa tự do. Xin mời bằng hữu đồng hương tham dự. Rất nghĩa và hấp dẫn. Sau 42 năm kẻ trước người sau, chúng ta đến Mỹ, còn gì nghĩa hơn là nói lên lời Cảm ơn Nước Mỹ vào mùa lễ tạ ơn.



Thank You America Day in North California

​



Năm trước, chúng tôi tổ chức ngày Cảm ơn nước Mỹ vào tháng 9. Chương trình rất thành công và thân hữu tham dự cũng như quan khách Hoa Kỳ rất hoan nghênh. Ba trăm năm trước, những người Âu Châu đến Bắc Mỹ đã làm lễ tạ ơn trời đất và đồng thời chia xẻ niềm vui được mùa cùng với thổ dân da đỏ. Từ đó, ngày Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ trở thành truyền thống. Không phải là ngày lễ tôn giáo. Không phải là kỷ niệm chiến thắng sau một trận chiến. Chỉ đơn thuần là ngày vui của người tha hương định cư thành công trên đất mới. Vì vậy năm nay chúng tôi tổ chức ngày Thank you America vào tuần lễ mở đầu cho ngày lễ Tạ Ơn hàng năm. Chúng ta cùng cất lời cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã đón di dân Việt Nam trong 42 năm qua. Sau lần tổ chức này, chúng tôi nghĩ rằng hàng năm, ngày Cảm ơn nước Mỹ của chúng ta sẽ thành truyền thống. Sẽ tổ chức mãi mãi hàng năm. Rút kinh nghiệm năm qua , lần này sẽ quy mô hơn, chu đáo hơn và sẽ nhiều tình cảm ơn. Chúng tôi sẽ mời các vị cao niên nam nữ Việt Nam thuộc nhiều thành phần và thuộc 3 miền đất quê hương để ngồi trên các ghế danh dự. Các tiết mục văn nghệ dân tộc sẽ do các em thiếu nhi phụ trách. Để nói lời cảm ơn Hoa Kỳ, phần lớn nội dung giới thiệu hay trình diễn sẽ dùng Anh Ngữ. Các quan khách sẽ gồm tất cả các vị dân cử địa phương từ Liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố. Sẽ mời tất cả các thị trưởng đại diện 15 thành phố của Santa Clara County. Sẽ mời tất cả 10 nghị viên của đô thị San Jose. Sẽ mời đủ 5 vị giám sát viên của quận hạt. Sẽ có mặt đầy đủ các vị dân cử trong vùng và đại diện các chính đảng Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng không quên mời các vị giám đốc các hãng xưởng, cơ quan trong vùng đã tuyển dụng các thành viên Việt Nam. Trong lãnh vực này chúng tôi xin thông báo bản tin để quý vị đồng hương trong mọi thành phần giới thiệu, chuyển thơ mời, đón khách giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ mời các vị đại diện các chính đảng và hội đoàn ái hữu Việt Nam tham dự. Tất cả sẽ được giới thiệu long trọng và lịch sự trước giờ khai mạc. Chúng tôi cũng sẽ mời các nhân vật đã từng đóng góp sự nghiệp hay tài sản cho đất nước và cộng đồng Hoa Kỳ để cụ thể hóa lời cảm ơn nước Mỹ. Nội dung chương trình và sự hiện diện của đồng hương Việt Nam sẽ là lời cảm ơn xứng đáng nhất. Để thể hiện một ngày mang ý nghĩa chung, chúng tôi hoan nghênh mọi sự đóng góp ý kiến, bảo trợ và góp phần tổng quát vào việc tổ chức. Xin liên lạc cho chúng tôi qua thư tín, email và tel sau đây. IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose 95121 giaochi12@gmail.com 408 316 8393

Trân trọng kính mời



Ghi chú: Các đại diện đoàn thể chính thức tham dự. Xin vui lòng gửi cho tên họ chức vụ danh hiệu đoàn thể bằng Anh ngữ. Kèm theo địa chỉ gửi thư, email và điện thoại liên lạc. Cảm tạ.

Ban tổ chức Thankyou America San Jose / Santa Clara County.



2) Văn nghệ chủ đề Thuyền Viễn Xứ.

​



Ngày chủ nhật 19 tháng 11-2017 là ngày văn nghệ chủ đề: 70 Năm lịch sử Việt Nam qua nhạc Phạm Duy. Xin xem chi tiết qua thiếp mời đính kèm. Chương trình này có bán vé đồng hạng $50. Đúng ngày 1 tháng 9-2017 vừa qua, họp mặt anh chị em thân hữu tại Việt Museum chúng tôi đã mở hàng được 100 vé trong số 600 vé cần tiêu thụ. Nguyên tắc như sau. Các bạn thân mỗi người nhận 10 vé để mời và bán cho thân hữu. Đây là chương trình văn nghệ rất văn hóa nhưng cũng rất tình cảm. Khán giả với các nghệ sĩ trình diễn và ban tổ chức như anh chị em một nhà. Đến với nhau và đến vì tình cảm với nhạc Phạm Duy. Mỗi vị nhận 10 vé để cùng đi với gia đình hay bạn bè. Đi với nhau là vui rồi. Tuy nhiên, kinh nghiệm về tổ chức chúng tôi đã từng có điểm với bà con. Cam đoan nội dung sẽ không phụ lòng quý vị. Nhận được thư này xin đáp ứng. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị 10 vé kèm theo cả thiệp mời mua vé. Kèm theo cả bài giới thiệu, chương trình và các bài ca cùng người trình diễn. Sẽ còn đúng 50 ngày nữa quý vị sẽ đến cùng chúng tôi. Thank you America và Thuyền Viễn Xứ.

Riêng Thuyền Viễn Xứ quý vị cùng chúng tôi trả lời câu hỏi. Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại. Ai là người đã đặt tình yêu nước vào nôi. Việt Nam là ai. Việt Nam không đòi xương máu, chỉ kêu gọi thương nhau và sẽ nói câu sau cùng khi lìa đời. Hai chữ Viet Nam. Ai đặt tên bài Tình Ca mà không phải là bài ca ái tình. Tình ca chính là bài ca yêu nước. Tôi yêu tiếng nước tôi. Đến với Thuyền Viễn Xứ là đến với nhịp điệu của thiên tài Phạm Duy với những ca từ bất tử. Không phải chỉ là những bài ca trình diễn nhàm chán thông thường. Những bài ca này được lựa chọn suốt 70 năm của người nhạc sĩ tài hoa đã cùng vận nước nổi trôi lang thang sáng tác trên con đường cái quan từ lúc 20 tuổi. Hãy đến với chúng tôi, đến với Phạm Duy trong một chương trình văn học nghệ thuật giữa chúng ta để cùng ra khơi, biết mặt trùng dương, biết trời Âu Á biết ta hãi hùng. Hay là ta chẳng đi xa, chỉ quanh quẩn ở nơi phố Núi, đi dăm bước lại về chốn cũ. để rồi từ giã con phổ hoang vu, may mà có em. Để em hỏi anh, mà anh cũng chẳng biết bao giờ trở lại...





Đến với lịch sử Việt Nam qua nhạc Phạm Duy, nếu bạn là những bằng hữu văn nghệ và truyền thông đến từ Nam CA, từ các phương trời Âu châu, Úc Châu hay các tiểu bang xa, Nếu là bằng hữu của chúng tôi. Xin lên tiếng, sẽ nhận được thiệp mời kèm theo vé. Tha hương ngộ cố tri, đã từ ngàn dặm về đây ban tổ chức chúng tôi xin được tiếp đón. Đặc biệt chụp hình kỷ niệm tại Việt Museum. Duy nhất và đầu tiên trên thế giới,.Rất hân hạnh. Còn các bạn thân quen. Xin ghi danh và địa chỉ để trở thành ban tổ chức và nhận cho 10 vé. Chân thành cảm ta. Vé sẽ gửi ra từng hàng ngang theo thứ tự trên xuống dưới. Xin yên tâm, ở rạp này ngồi cho nào cũng thấy rõ ,nghe rõ và ra vào rất thong thả. Xin liên lạc theo địa chỉ IRCC 3017 Oakbridge Dr. San Jose 95121 giaochi12@gmail.com 408 316 8393