Úc Trang Bị Phi Đạn Phòng Không Cho 9 Chiến Hạm Mới

CANBERRA - Thủ Tướng Malcolm Turnbull tuyên bố: 9 chiến hạm mới của Australia xây dựng năm 2020 sẽ đuợc trang bị hệ thống phi đạn phòng không loại Aegis do Hoa Kỳ chế tạo.Ông Turnbull kể ra mối quan ngại về các nhà nước quấy rối đang phát triển phi đạn có tầm bắn xa hơn và tốc độ cao hơn.Theo lời Thủ Tướng Turnbull, phương tiện chiến đấu của các khinh tốc đỉnh mới sẽ vận dụng kỹ thuật của phi đạn Aegis do Lockheed Martin cung cấp và kỹ thuật SAAB của Australia, có thể đối đầu phi đạn địch ở tầm xa.Trong buổi họp báo có mặt bộ trưởng quốc phòng và cục trưởng kỹ nghệ quốc phòng, Thủ Tướng Turnbull loan báo kinh phí đóng 9 chiến hạm mới là 27.39 tỉ MK và hợp đồng giao thầu sẽ đuợc ký vào đầu năm 2018.Giám đốc Euan Graham của chương trình an ninh quốc gia tại cơ sở nghiên cứu đuợc biết với tên Lowy Institute nhận xét \: sự chọn lựa phi đạn Aegis cho phép chiến hạm Ausralia tương tác hữu hiệu với đồng minh Hoa Kỳ.