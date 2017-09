Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Chuyện Người CẠo Đầu Trọc...

Trương Ngọc Bảo Xuân“Tin lạ, nhiều người đàn ông đầu trọc đang lo sợ không dám ra đường vì họ đang trở thành mục tiêu cho nhóm người phù thủy và mê tín tin rằng trong đầu họ có chứa rất nhiều vàng ròng.”Chuyện lạ mà có thật nầy khiến những người trọc đầu đang bị săn giết.Hiện nay, những người trọc đầu khi ra ngoài đường đã phải đội nón còn nhiều người khác thì trốn trong nhà.Vào giữa tháng 5, tại miền trung Mozambique, quận 5, gần biên giới với Morrumbala, có 2 người bị giết, sau đó thêm 3 người nữa, theo tin thông báo của sở cảnh sát. Đây là vụ giết người lạ lùng nghiêm trọng.Inacio Dina, đại diện cho sở cảnh sát tại Mozambique, trong một cuộc họp báo ở Maputo, nói rằng tình trạng nầy chưa từng xảy ra ở đây và cho biết họ sẽ dùng tất cả những biện pháp cứng rắn để trừng trị kẻ phạm tội.Ông nói, sự quan tâm của sở cảnh sát hiện nay là tìm cho ra những kẻ sát nhân ấy.“Những bước đầu của chúng tôi cho thấy đây là kết quả của một vài tín ngưỡng. Chúng tôi đang trong vòng điều tra chi tiết để hiểu rõ hơn về chuyện nầy.”Ông cho rằng những thầy thuốc theo xưa cấu kết với những kẻ sát nhân vì có tín ngưỡng cho rằng đầu của những người trọc có chứa rất nhiều vàng vì họ thường là những kẻ giàu có. Nhưng cũng có thể họ tin tưởng rằng lấy đi một phần cơ thể để phục vụ cho các nghi thức phù thủy, kêu gọi tiền tài rất thích hợp và có kết quả.Đó cũng là lý do ở vài quốc gia đã khiến những người có chứng bạch tạng (là những người có chứng bệnh từ tóc cho tới làn da trên toàn cơ thể đều màu trắng) bị săn lùng. Giống như cách tin tưởng, cái gì càng hiếm thì càng tốt. Chẳng hạn như, rắn, rùa có hai đầu ngo ngoe thì rất linh thiêng, bò 8 chân được tôn như thánh, con nít sinh ra dị dạng có 2 chân 2 tay mọc trước ngực được tôn lên làm thần linh, người trong làng tới vái lạy, chân thành cầu khẩn một cách quá sức mê tín...Nhìn lại lịch sử và khi đi du lịch qua xứ Campuchia hồi trước, chị thấy trong những đền đài thường thờ các vị thần linh, mình người nhưng có đầu voi đầu khỉ đầu rắn. Những người bản xứ khi đi ngang đều chấp tay xá xá.Ở Việt Nam khi xưa có nghe nói tới vụ nhiều cô gái đồng trinh chết bị phù thủy moi lên cắt lấy đầu đem về luyện làm thiên linh cái, linh lắm!.Về đầu trọc, nghe nói thì có một thời nó là thời trang của người Đức, sau này tự nhiên lan sang nước Mỹ. Những người tóc quá ít hoặc bị rụng bị sói cạo trọc luôn cho rồi, chẳng nói làm gì, nhưng, cũng có người mang mái tóc dầy bồng bềnh tới tiệm cho thợ cạo trọc, thoa dầu cho láng cón mới là uổng.Rồi thì nhiều đàn ông con trai cứ cạo đầu trọc lóc như cái bình vôi. Có người cho rằng những người đầu sói là thông minh vì máu huyết tụ lại não bộ để suy nghĩ thiệt hơn học hành giỏi dang thẳng tiến thành công giàu có trên trường đời. Thế nhưng, chuyện gì cũng vậy, đặng này mất kia. Máu huyết chỉ lo bồi bổ cho não, không màng tới bổn phận nuôi dưỡng tóc nên tóc buồn tình gốc rể khô dần teo tóp rồi cứ thế mà chấp cánh phất phơ rơi theo lược chải bay theo gió.Thằng con trai của bạn chị Ngà đầu trọc từ cả gần 10 năm nay, mà trọc cũng cần phải tới tiệm barber cạo cho thiệt trơn láng mới chịu, hổng rẻ đâu, 25$ một lần cạo đó.Đầu trọc còn tốn nhiều tiền o bế cho láng cón hơn nữa vì tóc dài dài còn chờ, chớ đầu trọc mà tóc ra lún phún khó chịu ngứa ngáy lắm, cho nên dù có mốt đầu trọc, nghề tóc vẫn làm ăn được.Đầu trọc còn làm đẹp thêm với những hình dạng, hoặc xâm hoặc vẽ. Nhiều hình vẽ hay xâm ấy, có hình đẹp, vui vui, như hình một ông cầm máy cắt cỏ xung quang sạch bóng, chừa một khoảnh cỏ không cắt (phần cỏ ấy là phần xâm bằng mực màu đen, mới nhìn tưởng là tóc). Nhưng, cũng có những hình dòm thấy sợ. Có lần, đi trong khu thương mại, chị Ngà thấy trên cái đầu trọc lóc của một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nầy, có 3 cái lỗ như lỗ đạn bị bắn, xung quanh tóe máu đỏ, nhìn mà giựt mình! Thiệt tình!Đầu trọc còn mọc thêm vụ xỏ lỗ tai nữa, cũng thuộc thẩm mỹ luôn, vậy là tiệm bán bông tai phát tài. Chị Ngà thấy mấy người thanh niên đeo một chiếc bông cũng hay hay, miễn là đừng đeo một cái khoen to tổ bố, để hàm râu rậm, bịt một mắt, quanh đầu quấn cái khăn nữa thì trọn bộ y như hải tặc, làm nhớ tới chuyện vượt biên hãi hùng khi gặp hải tặc Thái Lan năm xưa.Nghĩa là bất cứ chuyện gì làm trên cơ thể con người mà không gây hại cho mình hay cho người, có lợi từ tinh thần đến vật chất, đều được công nhận là một sự tự do cá nhân, được hoan nghinh và chấp thuận, còn chuyện đi giết hại người đầu trọc thì thiệt là, chỉ có những xứ sở còn dã man, dị đoan mê tín, đi thụt lùi thế kỷ, là những hành động không thể tha thứ được dưới bất cứ hình thức nào.Cần mong cho chính quyền những xứ sở ấy tìm bắt cho được những kẽ sát nhân vô nhân tính ấy mà trừng trị thẳng tay và những người trọc đầu cứ tự do đi lại không còn gì phải sợ nữa./.Trương Ngọc Bảo Xuân