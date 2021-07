Giữ Cho Hồ Bơi Không Có Hiểm Họa Tiềm Ẩn Của Điện

Rất giống như trò chơi a game of F-I-S-H, chủ hồ bơi làm những động tác cho những người khác làm theo.





Nhưng, không giống như động tác trồng cây chuối trong nước, khi người chơi cố gắng để khỏi bị loại ra ngoài trò chơi, không cần giữ thăng bằng để các hồ bơi được an toàn không có các hiểm họa của điện có thể dẫn tới thương tích hoặc thậm chí là tử vong vì điện giật vào mùa hè này.





Việc cần làm là để các thợ điện và nhà thầu hồ bơi có bằng hành nghề kiểm tra hàng năm.





Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch phụ trách An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison cho biết: “Kiểm tra hồ bơi, spa và bồn nước nóng là việc đặc biệt quan trọng và chỉ nên để các chuyên gia có bằng hành nghề đảm trách. Các chuyên gia có bằng hành nghề sẽ đảm bảo các thiết bị cứu mạng có sẵn và hoạt động tốt và các hệ thống điện được đi dây và nối tiếp đất an toàn.”





Thực ra, đi dây không đúng cách, không có bộ ngắt điện tiếp đất, hoặc có các bộ ngắt điện tiếp đất bị lỗi, và các hộp nối được lắp đặt không đúng cách, đặc biệt là ở các hồ bơi đã cũ, là hiểm họa về điện mà ông Rick English của hãng English Pool Consulting gặp phải nhiều nhất trong 43 năm làm nhà thầu, nhà xây dựng hồ bơi và tư vấn luật có bằng hành nghề.





Ông English, làm việc tại Orange County và San Diego nói rằng: “Đi dây là vấn đề lớn nhất bởi vì đó là phần mà người ta không nhìn thấy. Cần phải hoàn thiện hệ thống đường dây và đây là vấn đề lớn với các hồ bơi cũ vì người ta thường dịch chuyển thiết bị, dịch chuyển các hộp nối và chuyển từ dây đồng qua ống dây plastic.”





Những nhà thầu đủ trình độ như ông English sẽ không chỉ đảm bảo đi dây đúng cho hệ thống hiện tại, mà còn đảm bảo các phần phụ của hồ bơi như tay vịn bằng sắt và chân các cầu trượt cũng được đi dây đúng cách.





Tuy nhiên, đi dây không phải là việc duy nhất phải làm hoàn chỉnh để tránh thương tích nghiêm trọng, và đã có hơn 33 trường hợp điện giật xảy ra trong các hồ bơi và spas được báo cáo với Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng kể từ năm 2002. Theo Bộ Luật Điện Quốc Gia, tất cả thiết bị điện cho hồ bơi — bao gồm đèn dưới nước, bơm và dụng cụ hâm nóng nước — các ổ điện và đèn xung quanh hồ bơi phải được bảo vệ bằng bộ ngắt điện tiếp đất, điều này cũng có tầm quan trọng không kém và là việc bắt buộc phải làm.





Ông English đánh giá rằng công tắc ngắt điện tiếp đất cứu mạng và hệ thống đường dây là những nhứ cần được sửa chữa, thay thế và thậm chí là lắp đặt lần đầu nhiều nhất, một lần nữa, đặc biệt là ở các hồ bơi cũ. Và ông cho rằng ngắt điện tiếp đất đúng cách là việc rất quan trọng.





Ông English nói: “Có người cho rằng hồ bơi là vùng đất tốt nhất trong xóm. Nên, nếu quý vị có hồ bơi mà nhà hàng xóm không có, điện truyền xuống các cần tiếp đất sẽ dồn vào hồ bơi của quý vị, điều này không có gì trở ngại, nếu mọi thứ đều làm việc đúng cách và có điện áp bằng nhau.”





Không bao giờ dựng hoặc lắp đặt hồ bơi cố định hoặc lưu động bên dưới các đường dây điện. Nếu phải làm như vậy, chủ hồ bơi phải tham vấn với Ban Quy Hoạch Địa Phương của SCE tại 800-655-4555 hoặc cơ quan kiểm tra địa phương để biết yêu cầu về khoảng cách.





Một khuyến cáo mạnh là không để các đồ điện gia đụng và máy móc ở gần hồ bơi hoặc gần nơi có nước, và phải được giữ cách mép nước ít nhất từ 20 đến 30 feet.





Ông Martinez nói: “Những ca thương tích ở hồ bơi, bồn nước nóng và spa đều có thể tránh khỏi 100%. Tuy nhiên, tất cả các thiết bị điện phải được lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng bởi chuyên gia có bằng hành nghề để đạt được mức độ phòng tránh này. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng thực hiện biện pháp phòng ngừa, giữ cho các sinh hoạt dưới nước được an toàn vào mùa hè này.”







SCE có thêm các lời khuyên an toàn ở hồ bơi, bồn nước nóng và spa như sau:





Hạ xuống 110-volt hoặc nâng cấp dùng đèn 12-volt LED cho hồ bơi để giảm đáng kể các nguy cơ.

Không bao giờ dăng dây đèn ngay ở trên hoặc gần hồ bơi.

Tránh xa dây điện khi cầm ống phun nước mạnh.

Cầm dụng cụ rửa hồ bơi cán dài theo chiều ngang và tránh xa dây điện ít nhất 10 feet.

Nếu quý vị cảm thấy tê khi ở dưới nước, hãy lên bờ ngay, tránh đụng vào thang sắt hoặc tay vịn bằng sắt.

Phải dán nhãn vào các công tắc điện để có thể nhanh chóng tắt điện trong trường hợp khẩn cấp.

Chỉ sau khi tắt điện, nhân viên cứu hộ mới được xuống nước.