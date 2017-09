Lại Phải Kêu Cứu

Xuân NiệmChỗ nào cũng nghe tiếng than dậy trời... kêu cứu, xin kêu cứu. Mới biết cõi này là khổ.Báo Người Lao Động kể: Chủ hụi ôm tiền tỉ "mất tích", 77 nạn nhân gửi đơn kêu cứu... Hàng chục tiểu thương tại một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam phải kêu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi bất ngờ "mất tích".Theo đơn kêu cứu của nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) gửi cơ quan chức năng, nhiều năm nay, nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (hầu hết là các tiểu thương chợ Trung Phước, xã Quế Trung) cùng góp hụi cho bà Nguyễn Thị P. (SN 1956; ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn). Tuy nhiên, thời gian sau bà P. bỗng dưng "mất tích"....Trong khi đó, một bản tin rất lạ, cho thấy công an như dường đã bị hung thủ mua chuộc.Bản tin 24h/Gia Đình&Xã Hội kể: Mẹ kêu cứu khắp nơi vì nghi con gái 7 tuổi bị xâm hại, công an nói do bị vấp ngã...Không đồng ý với kết luận từ Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức rằng con gái bị vấp ngã, gây ra vết thương vùng kín mà không phải bị xâm hại, chị Nguyễn Ngọc Linh (tên đã được thay đổi, SN 1979, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.SG) tiếp tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi. Chị Linh cũng lên tận bác sĩ Sài Gòn...“Tại đây, các bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ sau khi xem xét vết thương đã đưa con tôi thăm khám theo quy trình trẻ bị xâm hại tình dục. Trong quá trình thăm khám, bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cháu có dấu hiệu bị xâm hại và hướng dẫn tôi đến trình báo cơ quan công an nơi cháu học”, chị Linh cho biết.Sáng 15/2/2017, chị đã đưa con đến Công an phường Bình Thọ trình báo vụ việc. Khoảng 9h30, chị cùng con gái và một số cán bộ Công an phường Bình Thọ, Công an quận Thủ Đức đến trường học của cháu Như xem carema của trường. Song, camera số 4 nhìn ra hướng nơi nghi cháu Như bị xâm hại bị mất dữ liệu....Chán thiệt là công an...Trong khi đó, bản tin Zing/Tiền Phong ghi lời một giáo viên kêu cứu vì phải đi dạy quá xa. Cho rằng bị đối xử bất công vì phải công tác tại điểm trường xa, bị động thai trong quá trình di chuyển, một giáo viên ở Quảng Nam kêu cứu.Trên trang Facebook cá nhân, cô giáo Hoàng Thị Thủy - giáo viên trường Mẫu giáo Trà Giác (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - chia sẻ: “Tôi công tác tại vùng cao Trà Giác - Bắc Trà My cũng 7 năm rồi! Biết bao nhiêu nỗ lực phấn đấu, cống hiến trong giáo dục".Đi bộ 3 giờ mới tới lớp!Nữ giáo viên viết sau 10 năm, cô mới có cơ hội để được làm mẹ..., nhà trường lại phân công đi dạy ở một điểm thôn rất khó khăn, phải đi bộ cả 3 tiếng đường rừng mới tới lớp! Không sóng, không điện, không một thức ăn tươi nào lên trên đó... Vì miếng cơm manh áo, biết là bất công, cô vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."Đường đi bộ quá xa, khi đi dạy từ điểm thôn về trường xã để họp, tôi bị động thai. Biết bao nhiêu lần kêu cứu lên ban giám hiệu, lãnh đạo phòng xem xét để có thể về điểm gần hơn trong thời gian mang thai..., kết quả có thay đổi được gì đâu?”Không thấy quan trên nào nhìn xuống?