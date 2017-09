Mùa Chay, Dự Án Lỗ, Bằng Dỏm, Bãi Thị, Bão Lụt...

Xuân NiệmVậy là tới mùa chay... Tới mùa rủ nhau ăn chay... Các thành phố hóa ra cũng tâm linh rất mực...Báo Tuổi Trẻ kể: Thực phẩm chay trong mùa 'cháy hàng'...Nhu cầu về thực phẩm chay khá nhiều, lượng hàng chay bán ra của nhiều đơn vị tăng đột biến trong tháng bảy âm lịch.Với Rằm tháng bảy và dịp lễ Vu Lan, tháng bảy âm lịch là thời điểm nhà nhà, người người đi chùa thắp nhang, cầu an. Bên cạnh đó, nhu cầu về thực phẩm chay cũng khá nhiều, khiến lượng hàng chay bán ra của nhiều đơn vị tăng đột biến.Nhiều siêu thị cho biết, sức mua trong tháng 7 âm lịch vừa qua dự kiến tăng gấp đôi so với các tháng khác trong năm. Trong khi đó, các nhà hàng và quán ăn luôn trong tình trạng đông đúc.Báo Thanh Niên kể: “43.000 tỉ đồng và nguy cơ thua lỗ”...12 dự án nghìn tỉ đồng thua lỗ chỉ là phần nổi của băng chìm, mới đây Bộ KH-ĐT công bố bảng “phong thần” một loạt các dự án khác với tổng vốn đầu tư gần 43.000 tỉ đồng đang thua lỗ kéo dài, tạm dừng hoạt động, có nguy cơ “đắp chiếu”, gây thiệt hại lớn cho ngân sách....tổng hợp số liệu về hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cho thấy, có 72 dự án (DA) trên cả nước đang có dấu hiệu hoạt động không hiệu quả.Đứng đầu bảng "phong thần" là các dự án nghìn tỉ đồng như: Phóng vệ tinh Vinasat 2 của VNPT, tổng vốn 5.462 tỉ đồng, từ năm 2012 - 2016 lỗ hơn 1.200 tỉ đồng; Nhà máy bột giấy Phương Nam tổng vốn đầu tư 1.487 tỉ đồng, sau điều chỉnh tăng 2,2 lần và hiện đã dừng hoạt động; Bột giấy Thanh Hóa gần 1.700 tỉ đồng hiện cũng đang “trùm mền”…Trong khi đó, báo Lao Động kêu gọi: Nên truy hết các loại bằng cấp “dỏm”......CSU dạy trực tuyến, ai học cũng mời, khỏi cần thi cử, nộp tiền đủ tín chỉ là thành thạc sĩ, tiến sĩ hết ráo. Bằng cấp kiểu này cho dù có quá trình học đầy đủ tín chỉ thì ai cũng biết chất lượng giả. Bộ GDĐT không công nhận bằng cấp của Trường California Southern University là đúng....Sau vụ ông Nguyễn Xuân Anh, nên truy hết các loại bằng cấp kiểu tương tự trong quan chức cả nước, kỷ luật tất.Bản tin VOV kể: Tổng cộng các khoản phải nộp của mỗi học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) lên tới hơn 10 triệu đồng.UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương để phục vụ công tác kiểm tra quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng.Bản tin SGGP kể về bão lụt ở tỉnh Quảng Bình: Thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng, 95.433 nhà bị tốc mái...Ngày 20-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra rất lớn, ước tính khoảng 7.860 tỷ đồng, gấp ba lần thu ngân sách một năm của tỉnh này.Theo thống kê, thiệt hại về nhà ở quá lớn với 234 nhà bị sập, 95.433 nhà bị tốc mái, 5.909 nhà bị ngập nước. Về công nghiệp thiệt hại 79,83 tỷ đồng, thiệt hại về công trình 28,02 tỷ đồng; thiệt hại về xây dựng 8,534 tỷ đồng; thiệt hại về nước sạch và vệ sinh môi trường 1,94 tỷ đồng.Bão số 10 làm ít nhất 2 người chết, 180 người bị thương.Báo Người Lao Động kể: Sáng sớm 19-9, nhiều tiểu thương Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (chợ An Đông), quận 5, TP SG đã tập trung trước cửa chợ để phản ứng việc sửa chữa chợ quá chậm.Tiểu thương cho biết UBND quận 5 và Ban quản lý chợ đã nhiều lần hứa sửa chữa chợ vì xuống cấp nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Đến nay, đang vào mùa mưa nên nước thường xuyên chảy vào các sạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các hộ.Các tiểu thương cũng yêu cầu UBND quận 5 ban hành quyết định bãi bỏ hợp đồng cho thuê sạp có thời hạn, vì hợp đồng này là vô hiệu do chợ truyền thống thì không được thu tiền thuê quầy sạp. Yêu cầu thứ hai là UBND quận 5 công nhận quyền sở hữu quầy sạp của tiểu thương, vì nguồn gốc chợ truyền thống An Đông là do tiểu thương đóng góp từ trước để xây dựng chợ.Yêu cầu thứ ba là UBND quận 5 gửi số tiền 217 tỉ đồng do tiểu thương chợ An Đông đóng góp để sửa chữa chợ từ năm 2013 vào ngân hàng do đại diện tiểu thương và ban quản lý chợ cùng làm chủ tài khoản để giám sát việc thu chi....Tiền naỳ ở đâu?Báo Kiến Thức kể chuyện: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP SG) cho biết, vừa thông báo bán đấu giá 82 container hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái.Trong đó, có 5 container hàng là hệ thống máy móc công và phụ tùng đi kèm, giá khởi điểm 1,6 tỷ đồng; 63 container phế liệu, giá khởi điểm 1,1 tỷ đồng; 14 container hàng bách hóa, giá khởi điểm 85 triệu đồng.Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, số hàng hóa nêu trên nhập khẩu về cảng Cát Lái quá hạn 90 ngày nhưng không có người nhận.