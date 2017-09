Thư Thiếu Nhi: Gương Thiếu Nhi

Christopher Nguyễn.Các bạn thân mến,Gương sáng thiếu nhi cho chúng ta hãnh diện và noi theo rất nhiều, nhiều bạn thiếu nhi xuất sắc trong các bộ môn âm nhạc, trình diễn đàn piano, violin, ca hát, nhưng gương thiếu nhi là một nhà báo thì chắc chỉ mới có một là bạn Christopher Nguyễn.Hiện tại, bạn Christopher là một trong 12 phóng viên xuất sắc nhất được chọn để viết bài cho “Time for Kids” và sẽ được giao việc làm ngay trong năm học này.Chuyện bắt đầu là khi thầy hiệu trưởng của trường học cho biết về một cuộc thi của tạp chí Time for Kids tuyển chọn phóng viên “thiếu nhi”, Christopher Nguyễn là người đầu tiên ghi danh.Christopher phải vượt qua mặt 300 thí sinh, bạn phải viết hai câu chuyện và gửi kèm một video. Christopher không có thì giờ để nghỉ hè, bạn phải đến trường bốn lần để làm bài tập cho tờ tạp chí, phải viết bài về tin tức địa phương cùng các cuộc phỏng vấn. Rồi phải viết một bài về đề tài anh hùng vô danh. Với Video, Christopher đã kể lại năm điều tuyệt vời về bản thân. Bạn là một chủng tộc đa dạng. Ông Bà ngoại là người Việt vượt biên, ra đi khi mẹ của bạn mới 9 tuổi, về sau, cha của bạn là người da trắng. Dù chỉ mới lên 10 tuổi, Christopher đã hiểu biết về quyền tự do báo chí được bảo đảm trong Hiến Pháp. Đó là một trong những quyền tự do mà gia đình bạn phải hy sinh tất cả, ngay cả tính mạng, khi chạy trốn chế độ cộng sản để tìm thấy được ở Hoa Kỳ.Bạn Christopher hiện đang học tại trường Sea Pines Montessori Academy, South Carolina. Nhờ có giọng nói truyền cảm, Christopher còn đọc quảng cáo cho sản phẩm Duck Tape vàmột sản phẩm khác trên đài phát thanh Pandora và đọc sách audio “Mr. Peabody & Sherman” cho trẻ em Trung Hoa đang tập đọc tiếng Anh. Bạn cũng là người đọc tiên đoán thời tiết cho đài truyền hình.Lên 10 tuổi, Christopher đã là một phóng viên giỏi. Lớn lên bạn sẽ là gì? Một nhà khoa học gia, một kiến trúc sư, một kỷ sư giỏi??? Bạn mơ ước vậy. Và bây giờ, làm một phóng viên, bạn đang mong có cơ hội phỏng vấn một đại chính khách hoặc một phi hành gia! (BN sưu tầm)