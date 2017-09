Đại sư Geshe Chophel Dạy Tu Bồ Đề Tâm, Nhập Bồ Tát Hạnh

Buổi thuyết pháp và hướng dẫn tu học.GARDEN GROVE -- Cuối tuần vừa qua là một chương trình hoằng pháp đặc biệt của quý Thầy Phật Giáo Tây Tạng tại Quận Cam: thuyết giảng về Nhập Bồ Tát Hạnh, một trước tác danh tiếng và thâm diệu của đức Thánh giả Tịch Thiên (Shantideva) do Tiến sỹ Phật học Geshe Lobsang Chophel thuyết giảng tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, Garden Grove, CA vào hai ngày 9 và 10 tháng 9, 2017 do Viet Nalanda Foundation tổ chức.- Ngày 9/9/2017 (9 a.m. - 5 p.m.): Thuyết giảng về "Nhập Bồ Tát Hạnh" của Ngài Tịch Thiên (Shantideva) và vấn đáp.- Ngày 10/9/2017 (9 a.m. - 5 p.m.): Thuyết giảng về Nhập Bồ Tát Hạnh; hướng dẫn tu tập trong giai đoạn sơ khởi/vấn đáp; cúng dường đèn và cầu nguyện hòa bình thế giới.Buổi thuyết pháp là một duyên lành để Phật tử tu học với pháp môn khởi Bồ Đề Tâm, Tu Bồ Tát Hạnh.Đươc biết, Geshe Chophel xuất gia tại viện Gaden Shartse từ năm lên bảy tuổi. Năm 1998, Geshe-la đã nhận bằng Lharampa (cấp bậc cao nhất trong Phật Giáo Tây Tạng, tương đương với Tiến Sĩ Đại Học). Đến năm 2010, Geshe-la cũng đạt được bằng Ngarampa (cấp bậc chuyên môn về Mật Tông) tại Tu Viện Đại Học Mật Tông Gyuto. Hiện nay, Geshe Chophel đang giảng dạy tại Tu Viện Gaden Shartse, và có rất nhiều đệ tử xuất sắc. Ngoài việc giảng huấn, Geshe-la gánh vác rất nhiều trách nhiệm khó khăn để chăm lo cho tăng chúng trong Tu Viện vì tình trạng thiếu dinh dưỡng cũng như vệ sinh thiếu kém luôn là một mối đe dọa.Buổi thuyết pháp và hướng dẫn tu học Bổ Đề Tâm đã hoàn mãn tốt đẹp.Được biết, các Viet Nalanda Foundation, Inc. là một tổ chức bất vụ lợi được miễn thuế theo quy chế 501(c) 3, và được thành lập với mục đích hỗ trợ các công tác từ thiện, giáo dục và tôn giáo. Viet Nalanda Foundation cổ suý tinh thần "bất bộ phái" (non-sectarian) cũng như tinh thần bình đẳng, tôn trọng tất cả các giáo lý và các bậc đạo sư cả ba Thừa, Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim-Cang Thừa và của tất cả bốn dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây-Tạng, gồm Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug.Sau buổi thuyết pháp và hướng dẫn tu học, Viet Nalanda Foundation đã gửi lời tri ân mọi đóng góp dù lớn nhỏ từ các đạo hữu để hỗ trợ trong việc chung sức tổ chức các chương trình pháp thoại làm lợi lạc cộng đồng.Xin mời xem chi tiết: http://www.vietnalanda.org/