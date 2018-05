TQ Bác Tin Hứa Giúp Mỹ Giảm Nhập Siêu 200 Tỉ MK; Trung Cộng: Mọi Dấu Hiệu Chỉ Ra Đình Trệ Kinh Tế

BEIJING - Mọi dấu hiệu kinh tế như doanh thu bán lẻ, thị trường địa ốc, đầu tư về tài sản cố định ám chỉ đình đốn tiếp tục, tranh chấp mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ đưa tới sa sút hơn nữa.Giới phân tích nhận định: viễn ảnh kinh tế trong những tháng sắp tới là bất trắc, theo tường thuật của báo Hong Kong.Kinh tế gia Aidan Yao làm việc với AXA Investment Managers nói “Có dấu hiệu gió ngược phát sinh giữa lúc thị truờng nhà đất trầm lắng, và bất trắc về kiểm soát nợ công đè nặng trên chi phí về xây dựng hạ tầng cơ sở”. Vẫn theo lời ông Aidan, căng thẳng với Washington phủ mây u ám trên viễn ảnh xuất cảng hàng hoá sang Bắc Mỹ. Tăng trưởng GDP quý 1 của Hoa Lục là 6.8%, là vuợt dự kiến. Các dữ liệu gần đây báo trước khả năng đình trệ tiếp tục.Phóng viên ghi nhận: sản luợng công kỹ nghệ Tháng 4 tăng 7% so với tháng trước trong khi doanh số bán lẻ giảm 9.4% so với cùng kỳ năm trước, và giảm 0.7% so với Tháng 3. Doanh số bán nhà giảm 1% trong 4 tháng đầu năm - riêng Tháng 4 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.Giới phân tích ghi nhận xuất cảng 4 tháng đầu năm tăng 14%, thúc đẩy bởi hối suất tiền yuan giảm 8% so với tiền MK.Lãnh tụ Tập phát động sáng kiến chiến luợc gọi là “Made in China 2025”, khuyến khích canh tân các ngành nghề, nâng cao giá trị của các lãnh vực chế xuất, gồm vật liệu bán dẫn, tự động hoá, hàng không... là đối diện sức cạnh tranh hùng hậu từ các ngành kỹ thuật của Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ cấm xuất cảng 1 số sản phẩm tuyển chọn, sản xuất kỹ nghệ và việc làm tại Hoa Lục bị kềm hãm, gián tiếp gây sức ép với các hoạt động xuất cảng của nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới, theo phỏng định của ban phân tích UBS.Ngoài ra, một bản tin khác cho biết viên chức Trung Cộng phủ nhận tin hưá giúp Hoa Kỳ giảm khiếm ngạch mậu dịch trị giá 200 tỉ MK sau quyết định ngưng điều tra nông sản Hoa Kỳ gọi là “luá miến – sorghum” bán phá giá.Viên chức Washington đưa tin hôm Thứ Tư: Beijing đề nghị các nhân nhượng, và tăng nhập cảng sản phẩm Hoa Kỳ để Hoa Kỳ giảm khiếm ngạch 200 tỉ/năm.