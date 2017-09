Năm 2016, Thế Giới Chỉ Còn 9% Nghèo Đói; Tỉ Phú Bill Gates: Cần Tiếp Tục Giúp Xoá Đói Giảm Nghèo

LIÊN HIỆP QUỐC - Phúc trình của Bill and Melinda Gates Foundation xác nhận nỗ lực giảm nghèo đạt thành tựu lớn từ năm 1990, nhưng còn nhiều việc cần làm.Cơ sở hoạt động thiện nguyện do nhà sáng lập công ty nhu liệu điện toán Microsoft tổ chức định phổ biến phúc trình thường niên về định hướng đạt tới các chỉ tiêu toàn cầu về phát triển do LHQ đề ra năm 2015, thời hạn là năm 2030, về xoá đói nghèo, cung cấp nước sạch và năng luợng vừa túi tiền đồng thời chống bất bình đẳng giới tính và biến đổi khí hậu.Phúc trình “Goalkeepers” đầu tiên của Gates Foundation xuất hiện vào lúc LHQ chuẩn bị họp đại hội đồng, đặt trọng tâm vào 18 trong số các chỉ dấu phát triển do LHQ hoạch định.1 bản tuyên bố của tỉ phú Gates ghi “Chúng tôi tìm cách lập hồ sơ tài liệu về khả năng tiến bộ khó tin khắp thế giới, gồm các điểm then chốt như đói nghèo và tật bệnh”.Theo phúc trình, số tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể, gồm 11.2 triệu em năm 1990 xuống ở mức chỉ hơn 1 triệu em năm 2016, nhờ điều kiện sống khả quan hơn và thuốc chủng ngừa. Tại Malawi, nơi 25% trẻ em chết trước 5 tuổi năm 1990, nay chỉ còn 1/16.Senegal đuợc khen ngợi về tiến bộ trong việc kế hoạch hoá gia đình – chỉ 3% phụ nữ nước này dùng phương tiện tránh thai năm 1990, và năm 2016 là 15%, đạt đuợc nhờ các vận động giáo dục.Về xoá nghèo, nhà sáng lập Microft nhấn mạnh “Đói không chỉ là thiếu tiền, mà là thiếu các tiện ích căn bản giúp người nghèo dùng tiền vào việc cải tiến cuộc sống”.Phúc trình của Gates Foundation xác nhận số người nghèo tiếp cận dịch vụ tài chính đang tăng. Số người lây nhiễm HIV cũng giảm đáng kể.Ông Gates nhấn mạnh “Nghèo đói và bệnh tật là các nan đề và là những điển hình cho thấy chúng ta nhận biết những đau khổ của đồng loại có thể giải quyết – tự chúng ta có thể quyết định giải quyết bao nhiêu phần. Hãy tham vọng, hãy dẫn đầu”.1 bằng chứng cụ thể của tiến bộ là tỉ lệ dân số nghèo – năm 1990, người nghèo có lợi tức không hơn 1.90 MK/ngày chiếm 90% dân số thế giới, và năm 2016 là 9%. Tỉ lệ của năm 2030 có thể là 6%, theo ước luợng của ông Gates.