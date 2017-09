Úc, Âu, Nhật, Hàn: Trừng Phạt Bắc Hàn Mạnh Hơn

SEOUL - Bộ trưởng quốc phòng Australia cho hay: Canberra sẵn sàng hô hào các trừng phạt quốc tế mạnh hơn chống lại Pyongyang, đáp lại vụ nổ nguyên tử thứ 6 hôm Chủ nhật tuần qua.Tại diễn đàn an ninh “Seoul Defense Dialogue” hàng năm do Bộ quốc phòng Nam Hàn tổ chức, bộ trưởng Maris Payne tuyên bố: Australia hậu thuẫn chính sách trừng phạt mà HĐ Bảo An chấp thuận, tuy đối thoại không bao giờ là muộn.Khi đuợc hỏi về triển vọng đối thoại nếu nới lỏng trừng phạt, bà Payne đáp: thực hành đồng thời trừng phạt và thương luợng là cần.Theo lời bà, trong tình thế khó khăn và thách thức như hiện nay, nhu cầu mở rộng hợp tác trở thành cấp bách hơn, vai trò của Beijing là sinh tử, nghĩa là họ phải hành động tích cực hơn.Trong khi đó các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của EU họp hôm Thứ Năm để bàn tính kế hoạch trừng phạt riêng chống lại tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn.Hôm Chủ nhật tuần qua, Bắc Hàn nổ nguyên tử lần thứ 6 và xác nhận là bom khinh khí và là bom hạt nhân mạnh chưa từng thấy.Ủy viên đối ngoại EU Federica Mogherini tuyên bố: rõ ràng Pyongyang là mối đe dọa hoà bình và ổn định thế giới, cần tăng áp lực kinh tế với chế độ Kim tại Bắc Hàn. Bà cho hay: EU hành động phối hợp với nghị quyết trừng phạt của HĐ Bảo An đồng thời thực hành các biện pháp trừng phạt riêng không đòi hỏi sự đồng tình của Trung Cộng và Nga. Bà Mogherini từ chối thảo luận chi tiết dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ đề nghị, nhắm các tài sản của Kim Jong-un và phong tỏa dầu với Bắc Hàn, cũng hô hào cấm nhập cảng hàng dệt may từ Bắc Hàn, và ngưng thu dụng công nhân Bắc Hàn làm việc ngoài nước.Ngoài ra, TT Moon và Thủ Tướng Abe hội đàm bên lề hội nghị kinh tế Vladivostok đã thỏa thuận cùng vận động HĐ Bảo An thông qua các trừng phạt mạnh nhất.Thủ Tướng Nhật nói rõ: phải làm cho Pyongyang tuân thủ hoàn toàn và tức khắc các nghị quyết của HĐ Bảo An để từ bỏ hoàn toàn các chương trình phi đạn và nguyên tử theo cách không thể đảo ngược và có thể kiểm nhận.