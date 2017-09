Đại Lễ Vu Lan Chùa Từ Tâm

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Từ Tâm.Ngày Chủ Nhật 03/09/2017, Chùa Từ Tâm đã cử hành Đại Lễ Vu Lan 2651 thật long trọng với sự tham dự đơng đảo của Phật tử khắp nơi. Cĩ sự hiện diện của Hịa Thượng Thích Nguyên An, Viện Chủ Chùa Cổ Lâm và nhiều Tăng Ni.Hịa Thượng Nguyên An, nhân dịp đại lễ đã thuyết pháp về đề tài chữ hiếu của người Phật tử, và ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan. Thượng tọa Trụ trì Chùa Từ Tâm Thích Phước Tấn trong bài diễn văn vu Lan cũng nhắc nhở Phật tử thực tập lòng hiếu đạo đối với cha mẹ quá vãng cũng như hiện tiền. Đặc biệt trong phần nĩi chuyện về ngày Lễ Vu Lan thầy cĩ đề cập tới cơn bão Harvey và kêu gọi sự đĩng gĩp của Phật tử. Sau đây xin trích mợt đoạn trong bài diễn văn của Thượng Tọa: “ Truyền thống Vu Lan cịn tuyệt vời hơn là giúp chúng ta cĩ cơ hội mở tâm từ của chúng ta đến tất cả chúng sanh hữu tình cũng như vơ tình. Trong mùa Vu Lan, ngồi bổn phận nhớ đến cha mẹ hiện tiền, quá vãng, chúng ta cịn nhớ đến những người khốn khĩ, chúng ta cịn thương tưởng đến những âm hồn khơng nơi nương tựa, và nhất là chúng ta phát tâm cầu nguyện, cúng dường, và bố thí với cái tâm rộng và chân thành nhất của mình để hồi hướng cho bá tánh. Vì vậy, Vu Lan là nhịp cầu yêu thương, được truyền thơng từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.Nĩi đến đây, trong hai tuần vừa qua, chúng ta chắc hẳn ai cũng có cơ hợi theo dõi tình hình trận bão lụt ghê gớm và lớn nhất xảy ra tại tiểu bang Texas. Chúng ta mới thấy thật may mắn khi được bình an, và sống ở một vùng ít chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhân mùa Vu Lan, mùa xá tội vong nhân năm nay, với sự tham dự đơng đủ của mọi người, con đại diện cho đạo tràng từ tâm, trước là nhờ oai lực của Chư Phật, sau là sự đức đợ của Chư tơn đức tăng ni, và lòng từ bi của các Phật tử và thân hữu cĩ mặt cùng dớc tâm cầu nguyện cho những nạn nhân còn sớng hay đã thiệt mạng trong trận thiên tai vừa qua, và mong rằng, nếu chúng ta cĩ thể làm tất cả những điều gì , để giúp đỡ và an ủi họ trong ngày tháng khó khăn này.”Đạo Tràng Từ Tâm đã thơng báo rằng tất cả những tiền cúng dường của Phật tử trong ngày đại lễ Vu Lan năm nay sẽ gởi thẳng cho việc cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey tại Texas. Theo nguồn tin Việt Báo biết ngày hơm nay thì Chùa Từ Tâm sẽ gởi 5.000 đơ la cho Greater Houston Community Foundation – Hurrican Harvey Relief Fund. Quỹ này sẽ dùng 100% sớ tiền nhận được vào việc cứu trợ cho nạn nhân. Đạo tràng Từ Tâm nói rằng, mặc dù sớ tiền nhỏ nhoi, tuy nhiên “góp gió thành bão” và “mợt miếng khi đói bằng mợt gói khi no” và tấm lòng của mọi người đã cho họ nhiều khích lệ.Cũng được biết năm 2016 qua, Chùa Từ Tâm cũng đã trực tiếp đến tận Quảng Bình cứu giúp đồng bào bão lụt. 10.000 đơ la do Phật tử đóng góp và quỹ từ thiện Ngàn Cánh Hạc của chùa Từ Tâm đã được giao tận tay cho đồng bào nạn nhân lũ lụt tại Quảng Bình Việt Nam năm 2016.Theo ban điều hành chùa, từ thiện là một trong những mục đích chính của Hợi Phật Học Từ Tâm và đã được họ tích cực hoạt động từ những ngày đầu thành lập. Cũng được biết là mỗi năm Quỹ Từ Thiện Ngàn Cánh Hạc Từ Tâm đã cùng với các hội Hoa Tình Thương và LeWaise Rescue Mission cho từ 80 đến 100 học sinh học bởng tại khắp vùng nghèo ở Việt Nam.Ngày Vu Lan Thắng Hợi tại khuơn viên chùa Từ Tâm cũng rất vui nhợn do các ca sĩ Minh Phụng, Mi Lăng, Bích Phượng, và tay key board Đại Đại cùng các Phật tử đã tận tình cớng hiến những bài hát đạo và ca tụng cơng cha nghĩa mẹ.Tường trình từ Tacoma/VBMN