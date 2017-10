Thiền Viện Sùng Nghiêm Long Trọng Đại Lễ Vu Lan

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Sùng Nghiêm.Garden Grove (VB)- - Thiền Viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841 do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2561-2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017, tham dự buổi lễ có một số chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số đông qúy Thiền sinh, qúy Phật tử trong Thiền Viện Sùng Nghiêm về quan khách có Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, Nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nhà văn Phan Tấn Hải, nhà báo Nguyễn Thanh Huy và Thanh Phong... qúy vị nhân sĩ, qúy huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, qúy phụ huynh và các em học sinh trong chương trình học tiếng Việt và Thiền cho trẻ em, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi lễ do hai MC. Minh Hồng và Bác Sĩ Hùng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Cờ Phật Giáo (lời Thi Sĩ Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền do Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phỏ nhạc) do ban hợp ca Thiền Sinh Thiền Viện Sùng Nghiêm thực hiện, trong lúc hát tất cả mọi người cùng phất cao lá cờ Phật Giáo đồng loạt cả hội trường trông thật trang nghiêm, tiếp theo là phút nhập Từ Bi Quán dưới sự sắp xếp điều khiển của đạo hữu Minh Quân.Sau đó đạo hữu Phước thay mặt ban tổ chức lên tuyên bố lý do buổi lễ, tuyên bố khai mạc và giới thiệu các MC điều hợp chương trình.Tiếp theo, BS Hùng lên giới thiệu chư Tôn Đức Ni và quan khách.Sau đó Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền lên ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Đức Ni, quan khách và đồng hương Phật tử. Ni Sư nói lời cảm ơn, rằng Lễ Vu Lan theo truyền thông là tri ân, nhưng thực sự người tu thì giây phút nào cũng biết ơn, biết ơn Đức Phật, biết ơn cửu huyền thất tổ, biết ơn ba mẹ hiện đời và nhiều đời, cũng như biết ơn quý vị nơi đây. Ni sư Chân Thiền nói rằng các em tổ chức lễ hôm nay đã vững vàng sau 20 năm tu học, nên Ni sư an tâm lui dần để các em ra gánh vác Phật sự.Tiếp theo Cô Thu Vân thay mặt thiền sinh lên đọc “Lòng biết ơn của Thiền Sinh Sùng Nghiêm đối với Sư Phụ” trong đó nói rằng nhân mùa Vu Lan, thay mặt Thiền sinh bày tỏ lòng biết ơn hai Ni sư Chân Thiền và Chân Diệu đã dìu dắt trên Phật đạo, đã dạy pháp Thiền trực chỉ, niêm hoa vi tiếu, thân tâm bát nhã...”Sau đó phần trình diễn bản nhạc “Vu Lan” lời của Thi sĩ Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền do Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phổ nhạc,Tiếp tục chương trình Đạo hữu Hòa lên diễn đọc “Đóa Hoa Cài Áo”.Đạo hữu Thu Vân lên diễn đọc bài “Mẹ” Trong lúc nầy BS. Hùng giới thiệu bài hát “Mẹ” lời của Thi Sĩ Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền do nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ nhạc.Tiếp theo BS. Hùng lên diễn đọc bài “Cha” trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng lắng nghe bài hát “Cha” lời của Thi Sĩ Thanh Tịnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền do Nhạc Sĩ Tuấn Khanh phổ nhạc.Sau đó phần tặng hoa đến Nhạc Sĩ Tuấn Khanh, trong lúc nầy các Thiền sinh Thiền iện Sùng Nghiêm đến trao tặng hoa cho qúy Ni Sư Thiền Viện Sùng Nghiêm.Chương trình lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, MC. Minh Hùng cung thỉnh qúy Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu, Ni Sư Dhamma Dinna lên trước bàn thờ làm lễ dâng hương cúng Phật, tụng trang kinh Bát Nhã, Tam Quy Y và Tứ Hoằng Thệ Nguyện.Nghi thức lễ Vu Lan hoàn mãn.Tiếp theo chương trình văn nghe Mừng Vu Lan với Ban hợp ca Tình Nghệ Sĩ cùng các anh chị Thiền Sinh Thiền Viện Sùng Nghiêm trình diễn.Trong lúc mọi người thưởng thức chương trình văn nghệ, Ban tổ chức khỏan đãi bữa tiệc chay đến tất cả đồng hương Phật tử tham dự.