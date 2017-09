Chùa Viên Minh Long Trọng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Minh.Garden Grove- - (Bình Sa) Chùa Viên Minh tọa lạc số 11721 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841 do Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Pháp Hội Cúng Dường Trai Tăng PL.2061 -2017 diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2017.Chứng minh tham dự khoảng 100 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng trăm đồng hương Phật tử tham dự.Chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Ky; (GHPGVNTN/HK) HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã; HT. THích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang.Lễ đài được thiét kế bên hông chánh điện với căn lều lớn, trông thật trang nghiêm, trên có bàn thờ Phật và Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên với đầy đủ hương hoa lễ vật.Đúng 10 giờ sáng, Ni Sư Viện Chủ và Phật tử đạo tràng chùa Viên Minh đến trước chánh điện làm lễ tác bạch để cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài. Trong lúc nầy đồng hương Phật tử đứng hai bên niệm phật.Điều hợp chương trình do Thầy Thích Chánh Định,Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Sau nghi thức Thầy Thích Chánh Định nói:“Hôm nay trong nỗi niềm tâm hiếu của người con Phật đang tràn ngập trong cõi lòng. Hương trầm Vu Lan tỏa rộng mọi không gian cùng chung một niềm tri ân vô hạn; nhớ gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên mà cảm hoài đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, Đạo tràng chùa Viên Minh, thành phố Garden Grove tổ chức Pháp Hội Vu Lan, Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ, Cúng Dường Pháp Hội Trai Tăng, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn để nguyện cầu âm siêu dương thái.”Tiếp theo Ban hợp ca đạo tràng Chùa Huệ Quang trình bày nhạc phẩm “Ơn Nghĩa Sinh Thành.”Sau bản hợp ca, Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, Viện Chủ chùa Viên Minh lên đê đầu đãnh lễ ngỏ lời chào mừng chư tôn đức Tăng Ni và cảm ơn đồng hương Phật tử tham dự.Ni Sư tiếp: “Từ bao đời, Vu Lan đã trở thành một khía cạnh đặc thù trong đời sống của dân tộc Việt, có thể nói rằng, đối với người Việt Nam, lễ Vu Lan đã ăn sâu vào tâm khảm, đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng đầy nhân văn của dân tộc. Trong một phạm trù nào đó, Vu Lan được mặc định như bản chất đầy hiếu đạo, nơi đó tình thương của cha mẹ được ca tụng là tình thương thiêng liêng và cao đẹp nhất. Một tình thương chỉ biết cho đi mà không bao giờ nhận lại, một tình thương mênh mông chỉ có từ bậc làm cha, làm mẹ. “Mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi.. . Hay là: Biển Đông còn có lúc đầy vơi, mà lòng cha mẹ suốt đời trào dâng.”Bài phát biểu của Ni Sư Viện Chủ đã nói lên được bổn phận của người con đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, từng lời nói đã làm xúc động mọi người tham dự, nhiều tràng pháo tay vang dội khu lễ đài.Tiếp theo, ban hợp ca chùa Viên Minh lên hợp ca nhạc phẩm “Vu Lan Về.” Sau đó nữ Phật tử Diệu Hảo diễn ngâm một bài thơ về Mẹ. Trong lúc nầy các thiếu nữ thuộc ban hợp ca chùa Viên Minh, chùa Huệ Quang và chùa Viên Quang, mỗi người mang một bình hoa dâng lên chư tôn đức Tăng, Ni.Tiếp theo các em trong Gia Đình Phật Tử thực hiện nghi thức Bông Hồng Cài Áo, các em đi từng hàng ghế để gắn hoa hồng lên ngực áo những người tham dự.Tiếp theo, Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Viện chủ chùa Bát Nhã, Mở đầu đạo từ, Hòa Thượng nói: “Trước hết, chúng tôi xin đại diện chư tôn Hòa Thượng chứng minh, chư tôn đức Tăng, Ni gửi đến toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Lời đầu tiên của chúng tôi vô cùng quý trọng và tán dương Ni Sư Diệu Phước. Mặc dù chùa mới thành lập nhưng Ni Sư làm cái lễ hội rất qúy báu, vừa âm vừa siêu rất lợi lạc. Ngày hôm nay chư tôn đức Tăng già đều có mặt hầu như gần hết. Các ngài đã hoan hỷ về đây tham dự cho nên xin tán dương tinh thần của Ni Sư Viện Chủ.”Sau đó Hòa Thượng nhắc nhở các bậc làm con, “Một năm có 365 ngày, chúng ta chỉ biết lo làm ăn mà có mấy ai dành thì giờ nghĩ đến cha mẹ nên Đức Phật ngài biết, Ngài nói thời mạt Pháp là như vậy và ngài thiết lập Vu Lan Bồn để cứu độ cho tất cả những vong nhân, và ngày lễ Vu Lan hôm nay không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo mà gần như ngày Lễ Hội của tất cả những người con tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ”.Sau phần đạo từ nghi thức lễ Vu Lan bắt đầu, Chư Tôn Đức cùng đồng hương Phật từ tụng trang kinh Vu Lan.Trước khi bế mạc, Ni Sư Viện Chủ chùa Viên Minh, nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni đã quang lâm chứng minh, tham dự. Cám ơn Hòa Thượng Viện Chủ chùa Huệ Quang và ban hợp ca, qúy ân nhân, mạnh thường quân, quý Phật tử chùa Viên Minh, chùa Viên Quang, Ban Thỉnh Sư, Ban Trai Soạn, nhất là quý Phật tử đã bỏ nhiều công sức cùng với chùa tổ chức ba ngày đại lễ được thành công viên mãn; cám ơn các cơ quan truyền thông đã phổ biến chương trình để Phật tử biết đến tham dự thật đông đảo.Sau đó Ban cung thỉnh cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm trai đường để đạo tràng cúng dường trai tăng và thọ trai. Trong lúc nầy qúy đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay mừng ngày Đại Lễ Vu Lan do ban trai soạn Chùa Viên Minh khoản đãi.Trong lời tâm nguyện Ni Sư Viện Chủ đã nói:“Với tâm nguyện siêu độ cho chư hương linh quá cố, những nạn nhân do thiên tai cuồng phong, bão lụt, những chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn do tên rơi đạn lạc, các thuyền nhân bất hạnh: nhân đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, chùa Viên Minh sẽ trang trọng tổ chức đại lễ Giải Oan Bạt Độ và Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 9 năm 2017.”Nên vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, 13 tháng 9, Ni Sư Diệu Phước cùng một số Phật tử đã ra biển Long Beach tổ chức cầu nguyện, vớt vong cho các thuyền nhân bất hạnh trong khi vượt biển, vượt biên tìm tự do.Trong niềm đau thương của những người mất thân nhân trên biển cả, Ni Sư nói, “Buồn thảm hơn cả chính là khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ hay người thân phải từ bỏ mạng sống nơi biển rộng, sông sâu khi nghiệp lớn chưa thành, chí khí dọc ngang phải cuốn theo từng ngọn sóng uất hận. Hỏi trời cao, trời cao không tỏ lối, hỏi đất dầy, đất chỉ biết lặng nhìn! Trong nỗi niềm đau thương ấy, chỉ mong sao có lời kinh, tiếng kệ; giải oan khiên để thanh thản cõi lòng,” và tiếng kinh kệ đã vang lên giữa vùng biển lặng!Đến chiều thứ Bảy, 16/9, Ni Sư Viện Chủ tổ chức buổi thuyết pháp với chủ đề “Nhịp Cầu Gửi Trọn Niềm Thương” do Thượng Tọa Thích Tín Mãn thuyết giảng. Sau buổi thuyết pháp, Ni Sư thiết lập Đàn Tràng Giải Oan Bạt Độ, “Thuyết Pháp Độ Vong và Đoạn Âm Dương Kiều.” Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu đã có bài pháp để âm dương cùng lưỡng lợi.Nhân dịp nầy, Ni Sư Viện Chủ cho biết: “Được sự giúp đỡ của đồng hương Phật tử, được sự nuôi nấng, dưỡng dục trong thiền môn từ thuở nhỏ đã vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người, nhờ vào sự gia tâm vầu nguyện của Chư Tôn Đức Tăng, Ni nên may mắn đã gặp được duyên lành để có được ngôi chùa cho đồng hương Phật tử sinh hoạt hôm nay.Vượt qua những khó khăn để thực hiện được ngôi chùa Viên Minh, từ một ngôi nhà để trở thành ngôi chùa, nếu không có sự cầu nguyện của Chư Tôn Đức, sự tiếp tay của qúy đồng hương Phật tử thì chắn chắn sẽ không có ngày hôm nay để làm nơi hướng dẫn tu học cho đồng hương Phật tử, cùng góp phần vào công việc hoằng dương chánh pháp nơi hải ngoại. Ước ngyện cũng đã thành sự thật, duyên lành đến với đạo tràng Viên Minh sau hơn một năm thực hiện.”Đặc biệt nói đến ngôi chùa Viên Minh ai cũng biết có một cây bơ cổ thụ khoảng 120 năm, thân cây sà thấp xuống mặt đất có hình uốn lượng như một con Rồng trông thật uy nghi, mỹ thuật, năm nào trái bơ cũng trĩu nặng cành cây, cứ mỗi lần đến mùa Ni Sư Viện Chủ chờ bơ chín hái để phân phát cho đồng hương Phật tử đem về ăn. Nhiều Phật tử kể cho biết nơi đây rất là linh nghiệm, những khó khăn trong lòng đến đây cầu nguyện thì tâm được an lạc, mọi việc được suông sẽ, tiếng đồn vang xa, nhiều đồng hương từ các tiểu bang xa về thăm Little Sài Gòn đều ghé đến chùa Viên Minh để xem cây bơ và chụp hình lưu niệm.Đây là trường hợp ngẫu nhiên mà một ngôi nhà nhìn vào giống như một ngôi chùa, chính vì vậy nên mặc dù rất khó khăn về phương diện tài chánh nhưng nhờ vào lòng quyết tâm của đồng hương Phật tử trong đạo tràng cũng như sự mong cầu của Ni Sư Viện Chủ nên ngôi chùa đã được thành hình chính thưc tại đây.Ni Sư tiếp: “Tạo được một ngôi chùa, ngoài việc trả tiền hằng tháng còn phải sửa sang từ một ngôi nhà để trở thành ngôi chùa có tiện nghi tu học cũng như sinh hoạt đòi hỏi phải sửa chửa nhiều thứ nhất là khu chánh điện. Để thực hiện được những ước mong trên, Ni Sư Viện Chủ cũng như Phật tử chùa Viên Minh rất cần sự phát tâm hỗ trơ của qúy vị mạnh thuờng quân, qúy đồng hương Phật tử xa gần để ngôi chùa sớm giải quyết được những khó khăn hiện nay.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 705-5692.